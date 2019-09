Oposición presenta moción de censura contra ministra Ángela María Orozco

Por tercera vez en un año, los partidos de la oposición volvieron a presentar una moción de censura contra un ministro del gobierno de Iván Duque, en esta ocasión a la titular de Transporte, Ángela María Orozco, a quien le indican que es la responsable de haber favorecido económicamente al grupo financiero Aval en el caso de la Ruta del Sol II.

Nuevamente el senador del Polo Democrático Jorge Robledo fue el que lideró la radicación de la petición de moción de censura, quien sostiene que la ministra de Transporte no podía buscar un acuerdo y mucho menos decretar nulo el contrato de la Ruta del Sol II, porque ella estuvo vinculada con el grupo Aval.

Según Robledo, “se metió en el proyecto de regalarles a los banqueros un billón de pesos de los colombianos y de esos 600.000 millones para el Grupo Aval, eso solo ya le da para salir del Ministerio y en segundo término, ella estaba impedida para hacer cualquier contacto con los negocios de Luis Carlos Sarmiento, porque su empresa tuvo entre sus clientes al Banco de Occidente y al Banco de Bogotá”.

El futuro del trámite de esta moción parece que será el mismo de las dos anteriores, la que se presentó contra el ministro Alberto Carrasquilla, por los llamado bonos del agua, y al ministro de la Defensa, Guillermo Botero, por su responsabilidad en supuestos falsos positivos.

Uno de los senadores que aseguró que la moción no prosperará es Armando Benedetti, de la U, quien sostuvo que “el gran error fue no haber caducado la Ruta del Sol II. Ahora están proponiendo una moción de censura, pero primero, no se tienen los votos para eso, y, segundo, tendría que repetirse lo que ya se ha repetido en alrededor de cuatro sesiones”.