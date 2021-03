“Me da mucho miedo que la razón argumentada por el alcalde en su rueda de prensa, organizada para exponer las razones de su ‘declaratoria’, sea que haya ‘pedido la cabeza de Vivian Eljaiek’ y como no se la dieron, su respuesta sea escribir un aviso intimidante. Me da miedo porque una persona que cree que puede ir pidiendo la cabeza de sus interlocutores es muy peligrosa, ese es un discurso que debemos eliminar en cualquier espacio en este país”, expresó Villalba.

En el mismo sentido, habló Angélica Villalba, internacionalista. “Existirán razones para que Vivian Eljaiek no sea el santo de la devoción del alcalde y viceversa. Sin embargo, el alcalde no debe instigar al quiebre de relaciones institucionales, que son las que la señora Eljaiek representa. Romper este tipo de interlocución entre los servidores públicos y los gremios de la ciudad es nefasto, puesto que impide el correcto desarrollo de dinámicas e instancias de decisión de la ciudad, y ello es superior a cualquier estatus emocional de los dirigentes.

“No comparto las expresiones del alcalde por considerarlas injustas al descalificar a un gremio y su directora por no estar de acuerdo con su criterio y decisiones sobre los peajes y de otros manejos de la ciudad. Mucho menos que haga extensivo su ánimo a todos los gremios económicos. Considero que debe ser respetuoso y tolerante y propiciar el acercamiento entre todos los ciudadanos y no fomentar con sus palabras más fracturas de las que ya tenemos en Cartagena. Debe gobernar para todos y con todos. No lo descalifico a él por este acto, pero sí lo exhorto a que escuche y a que piense en la ciudadanía antes de expresarse en esos términos. Cartagena necesita que sus autoridades y que los ciudadanos la sigamos construyendo juntos”, dijo Fadul.

LO APOYAN

Sin embargo, desde otros sectores apoyan la postura de William Dau. Este dijo que sintió presiones de parte de la Andi para que el Gobierno nacional interviniera con el Esmad en las protestas que hubo el mes pasado de parte de los transportadores por los peajes en Cartagena, aunque Eljaiek asevera que esto es falso. El alcalde asegura que no tiene prueba de ello, pero alega que hay muchas coincidencias y que el día que se logró el acuerdo con los transportadores tanto Eljaiek como Mac Master habían expuesto mensajes pidiéndole que controlara las protestas con ayuda del Esmad, ya que esto estaba perjudicando mucho al comercio local y nacional, a lo cual Dau se negó.

De hecho, a esto se refirió el presidente de la Confederación General del Trabajo en Bolívar, Antonio Cantillo, apoyando la posición de Dau.

“En verdad la primera autoridad del Distrito es William Dau y cuando se trata de situaciones de orden público es competencia únicamente de él. Eso no quiere decir que los gremios, en este caso la Andi, en representación de intereses del sector, pues no procuren evitar que se afecte su dinámica y actividad productiva, pero no pueden pasar por encima de la primera autoridad. Lo máximo que pudieron hacer fue transmitirle al alcalde la preocupación por la parálisis que se estaba presentando, pero no actuar por sus propios medios, pues no se trata de tener influencias en el alto gobierno, y decir pues ‘vamos a mandar las tropas’. El conducto regular es el alcalde, independiente que estemos de acuerdo o no con él. Es la primera autoridad civil de policía y decide cuándo se debe autorizar la Fuerza Pública”, comentó Cantillo.

A lo mismo se refirió Leonardo Jiménez Molinello, director de Cedetrabajo en Cartagena.

“Frente a la situación de inconformidad social que se presentó en la ciudad en días recientes por el contrato de peajes en Cartagena, que a nuestro juicio es el peor contrato de los peajes en la historia de Colombia, digo que esa situación no se podía resolver como al parecer lo proponía la Andi, con la utilización de 300 efectivos que habrían gestionado frente al Gobierno nacional, para estas expresiones de inconformidad y rechazo frente a este contrato que le ha generado detrimento al Distrito de Cartagena. No era la mejor forma de resolver esta situación de inconformidad.

“Consideramos que frente a este panorama, los gremios y organizaciones de la sociedad civil no podemos auspiciar que los problemas sociales sean resueltos a través de la utilización de la Fuerza Pública”, argumentó Jiménez.

Así mismo, luego que el alcalde indicara que desde la Andi le pidieron utilizar al Esmad para controlar las protestas, la Asociación de Transportadores de Carga de Bolívar rechazó esta petición tras considerarla un “intento de deslegitimación a los derechos fundamentales a la protesta, la reunión y a la manifestación pública”.

Añadieron que reconocen “los esfuerzos del alcalde de Cartagena en procura de solucionar la problemática presentada” y que “no renuncian a sus propósitos ni desisten de esta justa lucha que vienen abanderando”.