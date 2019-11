Dau dice que ya se tienen opciones para el alumbrado público

William Dau Chamatt estuvo reunido ayer con otros 129 alcaldes electos de todo el país, entre otras autoridades, en la ciudad de Santa Marta. El evento se denominó Ruta del Desarrollo y fue organizado por la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter).

Dau mencionó que el encuentro fue constructivo y mantuvo algunas conversaciones determinantes para el proceso de empalme que hace con la administración de Pedrito Pereira, alcalde encargado de Cartagena.

Así lo dejó ver en sus redes sociales al publicar una selfie con el procurador General, Fernando Carrillo, y puso lo siguiente: “Después de esta selfie con el procurador tuvimos una reunión a puerta cerrada para discutir temas de ciudad, incluyendo el acompañamiento en el proceso de empalme. Respaldo total con Cartagena y los cartageneros. Se respiran aires de cambio para nuestra amada ciudad”.

En la cuenta de su movimiento Salvemos a Cartagena también publicó una foto con la presidenta de Findeter y señaló: “Con la doctora Sandra Gómez, presidenta de Findeter. Una larga y muy productiva reunión con Sandra y su equipo de especialistas para tratar temas específicos de Cartagena y alternativas de contratación de proyectos, incluyendo el tema puntual de alumbrado público, ya que el actual contrato vence tres días después de mi posesión como alcalde”.

Así mismo, al ser consultado por este medio, Dau explicó que hay opciones para solucionar el problema con el alumbrado público, y que, incluso, hay tres puntuales, aunque no entró en detalles.

“Hablando con Sandra Gómez, presidenta de Findeter y un grupo de expertos que ella tiene dedicados a Cartagena, que están en proyectos específicos de Cartagena, quedé impresionado con el grado de profesionalismo y con el grado de conocimiento y transparencia con que ha actuado Findeter. Lo que más me preocupa es el vencimiento del contrato de alumbrado público. Como yo me posesiono el 1 de enero y eso se vence el 3 o 4 de enero, entonces no puedo correr el riesgo de que quede la ciudad a oscuras.

“Estuvimos mirando varias alternativas, eso ya le tocará a Pedrito Pereira tomar la decisión, pero Pedrito lo va a consultar conmigo, porque la verdad sea dicha y es que Pedrito está en un plan bastante colaborador conmigo. No quiere dejarme chicharrones y no quiere tomar decisiones que lleguen a mi administración sin que las tomemos conjuntamente. No podemos dejar a Cartagena a oscuras, entonces me plantearon tres posibilidades, porque los de Findeter son los que están analizando lo del alumbrado público, para ver qué es lo que sigue y con qué lo vamos a reemplazar. Entonces plantearon algunas cosas, posiblemente a corto plazo, para luego buscar una solución definitiva. Quedé contento con las opciones que me plantearon, me parecen muy buenas”, explicó Dau. Esas opciones las deberán analizar con Pereira para ver cuál es la mejor.

En cuanto a la gerente de ciudad que iba a nombrara ayer, expresó que no lo pudo hacer por la reunión en Santa Marta, pero dijo que se llama Mónica y es dirigente gremial, y que hoy lo anunciará.