Ojo: así se aprovechan los traficantes de votos de la Registraduría

Jaime* es un líder barrial de una zona empobrecida en Cartagena; compra votos a dos manos, siempre está metido en campañas políticas y “trabajando por el desarrollo de su barrio”. Contar con su visión es maravilloso porque me habla de sucesos políticos con tal naturalidad que me permite conocer muchas capas ocultas para el ojo académico o de observador electoral.

Desde hace un tiempo, tenía una sospecha y me la confirmó una fuente que he tenido por muchos años.

Los puyaojos son el nombre popular de una persona que recibe el dinero de un político y termina votando por otro o de un líder que negocia con dos campañas con el mismo grupo de electores bajo “su control”. (Por eso aún no logro entender la finalidad de la campaña #nomáspuyaojos de la Alcaldía de Cartagena, creo que tienen una confusión conceptual)

Jaime únicamente negocia su apoyo con un político “al que le debe su casita” y normalmente le acepta sus consejos sobre a quién apoyar a distintas corporaciones, en caso de que el primero no se lance.

El primer cambio tiene que ver con la confiabilidad de los datos de los votantes, ahora, no sólo basta con mostrar el listado, sino que las campañas están revisando aleatoriamente en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil que efectivamente la información que está consignada en el listado del líder sea verídica.

Un segundo cambio tiene que ver con la atomización de la inscripción de cédulas, a diferencia de otros procesos electorales donde veíamos un aumento inusitado en la inscripción de cédulas en unos cuantos puestos de votación, las medidas de transparencia que veremos a continuación hacen que esta concentración de votantes no sea necesaria.

Tal vez la transformación más importante tiene que ver con lo siguiente, con el fin de garantizar un mayor control ciudadano del proceso de preconteo, La Registraduría decidió subir los formatos E-14 a su página web el mismo día de las elecciones. Hasta aquí todo bien. ¿Cierto?

Pues sí, anteriormente las candidaturas no podían cubrir con testigos electorales todas las mesas en una circunscripción y se encontraban por testimonios de oídas que en una mesa no sacaron ningún voto. Como le sucedió a cierto candidato al que no le apareció ni siquiera su voto en la mesa en la que sufragaba.

Y es que el sistema actual con los E-14 les permitiría hacer una verificación rápida de inconsistencias, enmendaduras o tachaduras para enfrentar el proceso de escrutinio. No obstante, el uso loable que pretende este proceso sería usado para hacer trazabilidad de los recursos invertidos en la compra y venta de votos.

¿Recuerdan la lista que el líder entrega? Después del proceso de inscripción de cédulas le piden al líder un listado actualizado con los puestos de votación definitivos de sus inscritos, entran a la página de la Registraduría y con el número de cédula del votante verifican el puesto y la mesa de votación al que fue asignado dicho sufragante. De esta manera tienen un primer control de la efectividad del trabajo del líder.

En palabras de Jaime, algunas campañas están haciendo verificación aleatoria y otras verificaciones completas. En ese momento aprueban un desembolso parcial de los recursos prometidos, incluyendo una parte de su prima de éxito y comisión.

Con posterioridad a la elección (Y es algo que Jaime presenció por primera vez en las elecciones al Congreso el año pasado) las campañas verifican que efectivamente en las mesas que tienen registradas en los listados aparezcan al menos el número de votos prometido por cada líder en dicha mesa.

¿Cómo lo hacen? Con los E-14 que pública la Registraduría para promover la transparencia en los procesos electorales; sin embargo, es tan transparente que hasta los corruptos los están usando para hacer sus fechorías.

Es decir, si ellos acordaron con cuatro líderes y en sus listados aparecen 8 personas que votan en la mesa 1 del puesto de votación del Centro Comercial Bocagrande, en el E-14 que escanea y sube la Registraduría deberían aparecer al menos ocho votos. En ese sentido la campaña verifica el cumplimiento por parte de los líderes “contratados”.

Probablemente, este efecto no fue previsto por aquellos observadores electorales, veedores y académicos que aplaudimos en su momento esta medida que permitía mayor verificación y control por parte de la ciudadanía a la labor de los jurados. Y que plantea un reto a la institucionalidad de nuestro país para erradicar una práctica que lamentablemente se repite a lo largo y ancho del país.

Ojalá que esta columna no les sirva de inspiración a las campañas a que contraten un montón de pelaos a hacer estas verificaciones... Amanecerá y veremos.

* Nombre cambiado para proteger la identidad de la persona.

*Orlando Higuera Torres es el director del programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Su artículo fue publicado originalmente en “Punto de partida”, un espacio de divulgación del programa que dirige en la UTB, con el título: La transparencia y las elecciones... Amanecerá y veremos.

