El alcalde no ve en el contralor distrital un funcionario probo y que merezca respeto, por lo que se refirió así: “Si este señor Rafael Castillo se atreve a suspender a uno de mis funcionarios vamos a recurrir a las vías de hecho, porque a Cartagena se le respeta, nojoda. Si se altera el orden el público yo responsabilizó al fiscal general, a la procuradora general, y al contralor general por ser unos alcahuetas. No hacen un cul* por Cartagena, aquí hay muchos procesos, muchos corruptos y lo que hacen es callar y jugar a la política, no sacan ni un solo caso”, criticó Dau.

El contralor distrital encargado, Rafael Castillo, expuso a este medio: “Hoy siento pánico por las graves declaraciones del burgomaestre. Me siento constreñido y asustado. Me asusta la seguridad de mí familia y la mía. El alcalde tiene seguidores “pasionales” que no quieren ver más allá de lo mediático”.

El mandatario siguió profiriendo señalamientos contra Rafael Castillo, a quien llamó “un sinvergüenza y bandido”. “Ese tipo no estudió derecho, de pronto habrá comprado el título; o si fue a la universidad perdió la plata”, expresó. William Dau advirtió que si el contralor finalmente suspende a uno de sus funcionarios, recurrirá a las vías de hecho, invitación que causó polémica por la supuesta alteración del orden público; sin embargo, este aclaró que no está promoviendo dichos comportamientos.

Reacciones

La forma que utilizó el alcalde Dau para poner sobre la mesa el tema provocó un gran apoyo mediático; en contraste, de ciudadanos que criticaron la manera por parecerle vulgar, soez e irreverente. Los gremios de la ciudad se suscribieron en este segundo grupo.

El presidente ejecutivo de Anato capítulo Noroccidente, Nayib Díaz, cuestionó las declaraciones del alcalde Dau. “Fue un discurso totalmente desafortunado y fuera de tono. Su forma fue grosera y mal educada, que no representa a un electorado, a una ciudad como Cartagena, la tercera ciudad más importante del país”, dijo.

“El lenguaje y la referencia a las ‘vías de hecho’ que expresó el alcalde el día 19 de enero pasado, deben ser modulados para no desviar el foco de atención, y corresponder con su carácter de primera autoridad administrativa y de policía”, señaló por su parte Consejo Gremial de Bolívar.

Consecuencias de las declaraciones

La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia solicitó a la Procuraduría General de la Nación la investigación disciplinaria en contra del alcalde Dau por: “los improperios, tratos irrespetuosos y expresiones soeces a la hora de calificar los órganos de control y a la Fiscalía. Si bien es cierto que está en su derecho de criticar la gestión de estas, él encarna el deber del respeto y el fortalecimiento de los estándares éticos a la hora de interactuar entre instituciones”, indicó Pablo Bustos, presidente de Redver.

Por su parte, William Dau se reafirmó en lo denunciado y no se arrepintió del lenguaje utilizado. “Ustedes se alcanzan a imaginar: ¿Cómo estaría Cartagena hoy si hubieran elegido a William García Tirado? ¿Cómo se hubiese manejado el Covid o la detención de la concejala Gloria Estrada? A mí me eligieron para acabar con la corrupción de los malandrines que se roban el presupuesto de Cartagena que, luego de varios años, tienen a Cartagena así, y por eso siempre persiguen nuestra administración”.

Y siguió su diatriba: “Llevo mucho tiempo diciendo que en Cartagena no hay justicia porque los órganos de control todos comen del mismo plato. Siempre he esperado que me abran procesos para tener el espacio público y masivo para expresar todas las denuncias que tengo. Porque dije culo y mencioné vías de hecho fue cuando todo el país, sus instituciones y los medios de comunicación nos prestaron atención en nuestras denuncias contra un poder político colombiano corrupto. Por fin, ya está entrando el mensaje: ‘que los entes de control no hacen un culo’”.

El mandatario hizo referencia de cierto temor de algunos simpatizantes de que no dure su mandato. “Muchos cartageneros les asusta que no dure los cuatro años, pero les aseguro que estaré los cuatro años. Por haber dicho esas palabras los entes de control no me van a hacer nada. Yo no me referí a los actuales fiscal general, procuradora general y contralor general. Esos son puestos temporales. Yo me refiero es a las instituciones como tal. Yo no quiero pelear con ellos, solo quiero que hagan su trabajo”.