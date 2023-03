“Obama debe estar decepcionado de su becada”: Javier Julio Bejarano

Hoy se esperaba la presencia de Ana María González-Forero, secretaria del Interior, en el Concejo para debatir y escuchar sus explicaciones sobre todo el ruido que la ha acompañado en los últimos meses. La mayoría de cabildantes buscan hacerle control político para definir una potencial moción de censura. Lea: Ana M. González-Forero no asistió al Concejo a debate sobre su futuro

No obstante, la funcionaria no asistió tras presentar una excusa médica que varios concejales desestimaron por términos procedimentales. Para Luis Cassiani, el diagnóstico de electrocardiografía que se haría la funcionaria no era un impedimento para asistir.