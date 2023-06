“O levantamos cabeza o nos terminamos de hundir”: Mónica Rolong

Mónica Rolong, una abogada cartagenera de la Universidad de los Andes, quien ha vivido y ha estudiado en el Reino Unido, Bélgica y Estados Unidos, quiere llegar a la Alcaldía de Cartagena mediante la recolección de firmas, y así trabajar con vocación por la ciudad. Dentro de su nutrida experiencia profesional está ser asesora de despacho en el Ministerio de Comercio Exterior y agregada del Ministerio de Comercio en la Misión Permanente de Colombia ante la Unión Europea. Además, estuvo en el equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. (Le puede interesar: Dumek Turbay señala a Dau de apoyar a exalcaldesa y este le responde) Recientemente, volvió a Cartagena con el objetivo de impulsar el empoderamiento político de niñas y mujeres en la Costa Caribe de Colombia y una mayor representatividad de ellas, en órganos del nivel local que deciden las políticas públicas, a través de un proyecto político y electoral, en aras de combatir la crisis que afronta la ciudad. “Hicimos un esfuerzo honesto por lanzar mi precandidatura mediante la recolección de firmas con un grupo significativo de ciudadanos al que bautizamos “Juventud Heroica”. Escogimos ese nombre, porque tenemos el profundo convencimiento de que es el ímpetu, la fuerza de la juventud cartagenera la que impulsará en esta ciudad una verdadera disrupción al corrupto y disfuncional sistema electoral, a la farsa de democracia que venimos sufriendo los cartageneros desde hace décadas, y que ha llevado a la ciudad a ser una fallida. Lo que padecemos en la actualidad”, afirmó Rolong.

Para la abogada con maestría en políticas internacionales de desarrollo, entre otras maestrías, es una carga “absolutamente desproporcionada” el tener que presentar 50 mil firmas válidas a la Registraduría. “Es exactamente la misma cantidad que se exige, por ejemplo, para una ciudad como Bogotá, que tiene diez veces la cantidad de habitantes de Cartagena”.

“Sinceramente no entiendo cómo a la fecha, nadie ha demandado esta norma ante la Corte Constitucional. Como si esto no fuera suficiente, en términos prácticos, en realidad es necesario recolectar cien mil firmas, porque resulta que aproximadamente el cincuenta por ciento de éstas son invalidadas por la Registraduría y no se puede correr el riesgo de quedarse por fuera. ¡Calculen la logística y los recursos que se necesitan para recolectar cien mil firmas!”, expresó Rolong. Y resaltó: “Dicho esto, me gustaría enfatizar en que, a pesar de la larga lista de obstáculos y requisitos poco coherentes o equitativos que las normas exigen para una candidatura como la mía, quiero asegurarle al pueblo cartagenero que voy a recorrer todos los caminos que sean necesarios para poder darles en estas elecciones una alternativa nueva, diferente, limpia, transparente; pero sobre todo, devolverle a la ciudad desde la administración distrital la importancia y relevancia que se merece a nivel nacional e internacional. Una Cartagena libre de corrupción es posible y de la mano con el pueblo estoy convencida de que lo podemos lograr”. ¿Cuál es la principal motivación para meterse en un proceso tan espinoso y, muchas veces, traicionero? Si le preguntas eso a mis papás y a un número no menor de mis amigos y personas que me conocen, te dirían que debe ser porque estoy loca. Muchas personas no entienden por qué renuncié a una carrera exitosa en el gobierno colombiano y en firmas de abogados nacionales e internacionales, para regresar a Cartagena a exponerme, y tomar riesgos que verdaderamente no necesitaba en mi vida. La respuesta a esta pregunta podrá sonar cliché, pero es la única que tengo: porque siempre supe en mi corazón que era lo que quería hacer con mi vida, y es servir a mi ciudad. Por eso me he preparado, estudiado y trabajado de una forma juiciosa, transparente y disciplinada para ponerme al servicio de mi ciudad. Cada vez que venía a visitar a mi abuela y a mi familia se me rompía el corazón viendo a Cartagena cada vez peor, azotada por la corrupción, pero, sobre todo, por la mediocridad de sus gobernantes. Esta es la dura verdad. Haber vivido en tantos países me permitió ver que corrupción hay en todas partes del mundo. La política es sucia y corrupta en todas partes. El que diga lo contrario es un gran ingenuo, o simplemente no conoce. Lo que tiene a Cartagena sumida en la miseria, el desorden, la desesperanza, el desgobierno y el fracaso administrativo no es sólo la corrupción, sino la tremenda mediocridad a la que nos tienen acostumbrados. La mediocridad aquí se volvió paisaje, es el estándar “normal”. En consecuencia, las expectativas de la ciudadanía frente a las capacidades y competencias de sus autoridades locales tristemente se han venido ajustando a esa mediocridad. Todo es improvisado, folclórico, y sin ninguna clase de planeación ni estadística; mediocre. Empiezan obras que nunca terminan, o que ejecutan mal y quedan ahí, a medias, durmiendo el sueño de los justos. En otras ciudades de Colombia como Barranquilla y Medellín también hay corrupción, pero sus líderes son profesionales de lo público y con una visión de ciudad ambiciosa. Piensan en grande. Tienen conocimiento y experiencia en políticas públicas. En contraste, las decisiones de ciudad en Cartagena son cortoplacistas, improvisadas; se toman a la ligera, sin conocimiento alguno de políticas públicas; y están mayoritariamente basadas en amiguismos y compincherías, en lugar de criterios técnicos y objetivos. Debo decir, con un poco de tristeza, que parte de la responsabilidad de que esto sea así, la tienen los mismos votantes, porque no han sabido elegir bien. Yo ofrezco a Cartagena y a su electorado una alternativa real, un producto totalmente diferente, un antídoto a este veneno. Yo soy literalmente todo lo opuesto a la mediocridad a la que nos tienen acostumbrados. La excelencia es lo mío. Admito con orgullo que soy una nerda total desde que en 1993 saqué el Icfes más alto en la historia de mi colegio, el Eucarístico de Manga y en todos los grados que he obtenido posteriormente. ¿Cuáles son los principales ejes de su proyecto político en caso tal resulte elegida? Si me “gradúo” como candidata y logramos estar en el tarjetón el 29 de octubre, y si ganamos, mi objetivo es darle un vuelco total a la manera mediocre e improvisada como se ha gerenciado esta ciudad. Implementar aquí altos estándares de innovación y eficacia en administración y políticas públicas. Puedo decir sin miedo a equivocarme, que ésta es la única manera de lograr las transformaciones que la ciudad pide a gritos. Mi proyecto más que político, es un proyecto técnico y profesional. Yo siempre le pregunto a las personas que, si Dios no lo quiera, tuvieran un tumor en la cabeza, quién quisieran ellos que los operara. La respuesta absolutamente todas las veces es “el mejor neurocirujano que haya”. Asimismo, les pregunto que, si van en un avión en plena turbulencia, quién quisiera que aterrizara ese avión. La respuesta es siempre “el mejor piloto”. Pues bien, el mejor gerente público es lo que esta ciudad necesita.

No es momento de ponerse a experimentar ni a ensayar. Einstein decía que la definición de locura es hacer exactamente lo mismo, una y otra vez, esperando un resultado diferente. Aquí hay que dejar de elegir políticos tradicionales o personajes populares con buenas intenciones, pero sin ninguna clase de experiencia relevante.

Esa es una falsa disyuntiva que nos han querido vender. Ni lo uno y no lo otro. No se coman ese cuento. ¡En Cartagena lo que hay es talento y gente preparada! Y además con ganas de trabajar y sacar adelante la ciudad. No tenemos por qué conformarnos con menos. Quiero decirles a esas cartageneras y cartageneros talentosos, muchos de ellos lamentablemente “cerebros fugados”, que, si los astros se alinean a mi favor y soy elegida alcaldesa, que regresen a Cartagena a construir ciudad, porque todos tendrán un lugar en mi administración. Es urgente profesionalizar el servicio civil de Cartagena. Reclutar a los mejores cerebros locales y ponerlos al servicio del bien colectivo de la ciudad. Urge así mismo, que los ciudadanos le devolvamos al cargo de alcalde o alcaldesa de Cartagena la altura y dignidad que merece y que nunca ha debido perder. Ese pensamiento de que “cualquiera” puede ocupar el escritorio en la Plaza de la Aduana ha resultado tremendamente dañino para la ciudad, y se pregunta uno, hasta qué punto y cuánto tiempo nos va a tomar reparar el daño que ya está hecho. Dicho lo anterior, en una ciudad donde absolutamente nada funciona bien, lógicamente todo está por hacer. Por eso, lo último que voy a hacer es limitar o circunscribir mi campaña a uno o dos asuntos. De hecho, desde ya estoy trabajando con mi equipo técnico no sólo en la construcción de programas sólidos en materia de seguridad, movilidad, infraestructura, educación, cultura ciudadana, salud pública, prostitución, patrimonio inmaterial, cambio climático, ciencia; tecnología, cultura, deporte, productividad, competitividad, generación de empleo, y turismo; sino que además estamos preparando una lista de logros o victorias tempranas, que aspiramos materializar en los primeros cien días de gobierno. Estas medidas atacan las problemáticas más graves y que impactan más directa y fuertemente en la calidad de vida del pueblo cartagenero; tales como la inseguridad, la crisis en la movilidad y la falta de apoyos para estudiar. Mi aspiración es que la gente sienta un respiro, un alivio tan pronto llegue la nueva administración el primero de enero del año entrante. Que se note, que se sienta, que se respire por todos los barrios de las tres localidades, que por fin llegó la autoridad a la ciudad. Cartagena debe dar un salto al siglo XXI. Estamos tarde.

Mónica Rolong, aspirante a la Alcaldía de Cartagena.

¿Por qué se considera la mejor alternativa para combatir los múltiples problemas que hoy aquejan a la ciudad? Considero que definitivamente soy la mejor alternativa, y la única candidatura verdaderamente independiente que existe a la fecha en la ciudad. Los invito a que revisen las hojas de vida de los demás y me cuentan. Esta independencia me permitirá gobernar con la libertad necesaria. Sin deberle nada a nadie y construyendo las alianzas que sean necesarias para el beneficio colectivo de todos los habitantes de la ciudad. Creo firmemente en un liderazgo desde el profesionalismo y la empatía, y no uno de ataques e insultos. Insisto, si logro graduarme como candidata y soy elegida alcaldesa, utilizaré mi experiencia como negociadora internacional para construir confianza al otro lado de la mesa y lograr consensos con el Concejo. Este consenso se hará desde un punto de vista pragmático, esta es la única manera de sacar adelante la agenda de la ciudad y recuperar el tiempo perdido por las anteriores administraciones, cuyo desgaste en peleas inanes dejó a todo el mundo hastiado. Lo anterior de ninguna manera significa que seremos alcahuetas de los corruptos. Por el contrario, daremos una lucha frontal a todo el que atente contra el erario de la ciudad. Trabajaremos de la mano con las autoridades judiciales en ello. Seremos especialmente vigilantes en las contrataciones públicas.

Tendremos una política de total transparencia en compras públicas y tolerancia cero para actos corruptos de funcionarios públicos.