“Nuevo Liberalismo es pilar de un nuevo centro en Colombia”: Juan Manuel Galán

Aunque en su rostro se le nota lo feliz que está por ese logro electoral, no duda que la proyección del Nuevo Liberalismo irá de la mano de los resultados que tengan sus elegidos, para que así el partido se convierta en el eje central del centro político, ese que él considera aún se puede dar en el país. De estos temas, de cómo ve al Gobierno y hasta de sus aspiraciones presidenciales, habló Juan Manuel Galán.

Pero Juan Manuel Galán no solo está feliz por ese resultado de Bogotá, sino también porque el Nuevo Liberalismo creció de manera importante al ganar 40 alcaldías, 12 de ellas propias; también pasó a 131 concejales y seis diputados.

Juan Manuel, el mayor de los hijos del líder asesinado, es el que había apostado electoralmente más alto. Fue precandidato presidencial en el 2022 en el proyecto de la Coalición Centro Esperanza, que terminó siendo un fracaso; pero fue su hermano, Carlos Fernando, quien por ahora consiguió el mayor premio. Este ganó la Alcaldía de Bogotá, dando además un golpe al presidente Gustavo Petro. Lea: “Si Dau entendiera quién es mi papá, no hubiese gobernado así”: Galán

- ¿Cómo hizo el Nuevo Liberalismo para crecer en estas elecciones cuando venimos de un 2022 en el que no alcanzaron a llegar al Senado?

Hubo una gran ilusión y una gran expectativa por las promesas de cambio el año pasado y esas promesas no se han cumplido y en todos los territorios donde el Pacto Histórico y donde Gustavo Petro tuvo un resultado significativo se ve efectivamente que hubo un voto de castigo a la gestión del presidente de la República, expresada a través de las votaciones a alcaldes, a gobernadores, concejales, diputados y ediles. Lea: “Luis Carlos Galán debe estar revolcándose en su tumba”: Dau a Juan Manuel

La gente siente que el Gobierno no está ofreciendo los resultados que prometió en la campaña con relación al cambio y los escándalos que ha tenido de corrupción, la presunta financiación del narcotráfico de la campaña presidencial; todo eso tuvo una influencia en el resultado de la votación del domingo pasado.

Me parece que hubo un pronunciamiento de la gente en las urnas en contra de esas políticas y sobre todo en contra de la forma en que el Gobierno ha actuado y la manera como ha querido imponer las reformas a la fuerza por dogma, sin construir un consenso amplio, porque son reformas que necesitan un consenso amplio. Entonces también la gente sintió una motivación de salir a votar para defender la institucionalidad democrática, para defender la separación de poderes, para defender a la Fuerza Pública y la capacidad de esta para actuar operativamente.

Organizamos el Congreso Nacional, que tuvo la participación de 250 delegados de todos los departamentos del país que escogieron sus delegados a través de asambleas democráticas. Luego, iniciamos un recorrido muy intenso de la mano de los comités territoriales en cada departamento con un procedimiento para entregar los avales. Hicimos unos recorridos muy intensos. Yo visité 25 departamentos, pero no me quedé en las capitales, estuve en los municipios y el partido dejó que los comités territoriales pudieran trabajar, pudieran organizarse, tener autonomía para la conformación de los avales, y estos fueron los ingredientes del resultado que se tuvo el domingo pasado, y por las circunstancias también de desazón, de sentimiento de traición por parte del Gobierno nacional y sus políticas.

- ¿En resultados concretos el Nuevo Liberalismo qué ganó el domingo?

Bueno en resultados concretos tenemos 40 alcaldías en donde el Nuevo Liberalismo triunfa, 12 propias y 28 en coalición. Esas propias, por ejemplo, están Bogotá y Cartagena, en donde estuvimos con En Marcha; en Cali, Pasto, Florencia, San José del Guaviare, Mosquera y varias alcaldías intermedias; en Bolívar, por ejemplo, Marialabaja y Santa Catalina. Tuvimos seis diputados, 131 concejales y 74 ediles en todo el país. Es decir, más de 3 millones de votos obtuvo el Nuevo Liberalismo y en alcaldías somos la fuerza número uno política en el país.

- ¿Con el resultado del domingo se puede volver a pensar que hay un nuevo centro?

Sí, nosotros estamos convencidos de que, con los resultados del domingo, el Nuevo Liberalismo es el eje fundamental, el pilar fundamental de un nuevo centro en Colombia y un centro que tenga una identidad, que tenga unas causas, unas causas en donde realmente se puedan tomar las buenas ideas de todos los sectores ideológicos y no haya esa polarización o esa confrontación, o esa descalificación de que porque alguien de otro sector político tiene una buena idea, esa idea no sirve porque no nos la inventamos nosotros. El talante del centro también está en reconocer las buenas ideas, vengan de donde vengan, pero sin duda el Nuevo Liberalismo es una fuerza política hoy líder en el centro.