¿Nuevo Liberalismo apoyará a Dumek Turbay? Juan Manuel Galán responde

Vamos a establecer unas reglas de juego claras que deben cumplir los comités territoriales. Líneas rojas como no aliarse con personas o con grupos políticos que no pasen por los filtros que hemos estipulado. Finalmente, los aspirantes deben pasar por un proceso de formación sobre lo que es y la historia de nuestro partido.

Absolutamente falso. Yo tuve una reunión con el Comité Territorial de Bolívar y les informé que iba a tener un encuentro con Dumek Turbay, precandidato a la Alcaldía de Cartagena, y les dije que los que quisieran acompañarme, bienvenidos, pues era importante escucharlo y que el Comité se ilustre de todos los aspirantes. Así como lo escuchamos a él, estamos dispuestos a atender a todos si les parece importante contar con nuestro respaldo. Pero reitero: mientras no pasen la Ruta del Aval no hay oficialización.

Yo no puedo cerrarle la puerta a la gente que quiera hablar conmigo como director nacional del NL, pues tengo la responsabilidad de la representación política del partido y por eso me siento a conversar con muchísimos aspirantes, con muchísimas personas que quieren acercarse a nuestro partido. Los escuchamos y evaluamos sus intenciones y su compromiso, pero siempre los remitimos a los comités territoriales y les explicamos cuál es la responsabilidad y el poder de decisión que tienen dichos comités al aplicar la Ruta del Aval.

Y entonces, ¿cómo explica las férreas críticas y señalamientos al Nuevo Liberalismo que hacen Betancourt y compañía?

Más que referirme a esas críticas, prefiero hablarle a nuestra militancia y a la ciudadanía sobre el proceso que hacemos de recorrer todos los departamentos del país para escuchar y evaluar a los Comités Territoriales. Especialmente buscamos diagnosticar sus adelantos y su cumplimiento a nuestros principios.

En el caso de Bolívar encontramos dificultades y no se reflejaba la participación de las mujeres. No había avances en el trabajo de hablar con los diferentes aspirantes a cargos de elección popular, y pues cuando vemos que eso no avanza tomamos decisiones de la mano del Consejo Nacional del partido, pues aquí se toman decisiones en conjunto y no soy solo yo. En esa instancia fue que se presentó la necesidad de reestructurar al comité de Bolívar y al de San Andrés.

Y en cuanto a la tranquilidad para la ciudadanía y sus militantes...

El mensaje de tranquilidad es que el NL está vivo y está reorganizando sus fuerzas en los territorios, que vamos a tener candidatos a los concejos municipales, a las asambleas, a las alcaldías y a las gobernaciones. Aspiramos contar con el apoyo ciudadano para tener una presencia política territorial y nacional con una apuesta distinta alejada de la corrupción.

Somos una alternativa que busca construir soluciones, no desde el dogma ideológico y de la confrontación polarizada, sino desde las soluciones que necesita el ciudadano. Basta ya con las peleas políticas, las rencillas, los ataques y los agravios, eso realmente no le aporta nada a la sociedad. Somos un partido disciplinado y que respeta la institucionalidad y nuestros valores.

¿Peleas como las del presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa?

El balconazo de Petro del primero de mayo lo definí como incendiario para el Estado de Derecho. Siempre navega entre contradicciones e incoherencias. Uno oye sus discursos que tienen la capacidad de enamorar políticamente a una base liberal de centro izquierda e izquierda, que termina embelesada con tanta retórica, y si entra a detallar se encuentra con tonos amenazantes, tercos y autoritarios.