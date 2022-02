El edil de la Localidad 2, Pedro Aponte, denunció al periodista de investigación, Lucio Torres, pues considera que es quien ha orquestado la supuesta enemistad entre él y Gloria Estrada y su pareja. “Yo no tengo guerra con el señor Barreto ni con nadie, yo no tengo enemigos, yo soy un servidor público y no un caza pelea ni un delincuente, la Contraloría Distrital no es de nuestro resorte, sí ese contralor obedece o no a intereses políticos de algún grupo, que es algo comentado más no probado, sería irresponsable señalarlo”.

Y añadió: En esa guerra me quiso montar el señor Lucio Torres con sus comentarios malintencionados y en el pasado lo ha hecho con decenas de actores políticos para extorsionarlos después y pedirles dinero. Por mi parte se cansará, ya que no cedo ni un milímetro a las extorsiones”.

El edil denunció por injuria y calumnia al periodista ante la Fiscalía General de la Nación.