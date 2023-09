“Nos quedamos sin vallas”: candidato a la Alcaldía denuncia vandalismo

Lluvias en Cartagena: calles a evitar para no ser arrastrado por el agua

Con este presunto vandalismo, la campaña del candidato de Independientes se queda sin vallas en la ciudad, pues la primera que instalaron, en la avenida Pedro de Heredia diagonal a Tecnar, la que también dirigieron contra Turbay y García Tirado, ya no está.

“La empresa publicitaria OPE no nos quiso renovar. Dijeron que fue una cuestión comercial, pero fue algo político debido a que aseguraron que con esa valla atacábamos a Dumek, quien es un cliente de ellos que les está pagando más de 15 vallas en la ciudad y nosotros solo teníamos una. Tomaron la determinación de no renovarnos, afirmando que ya habían vendido ese espacio; sin embargo, a la fecha de hoy, aún no hay publicidad en ese lugar”, aseveraron desde la campaña de Osorio.

Y añadieron: “Presumimos que hubo una presión por parte de la campaña de Dumek , quien tiene en la ciudad más de 15 vallas contratadas con ellos y por eso decidieron no extender el contrato. Hoy no contamos con ninguna valla contratada con ellos y entendemos su poca disposición de contratar con nosotros, pues Dumek Turbay está gastando cientos de millones de pesos mensuales con ellos”.