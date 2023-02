“Nos están robando el Pacto Histórico”: Gustavo Bolívar sobre avales

El exsenador Gustavo Bolívar removió la arena política del país con sus recientes críticas a los avales entregados por Roy Barreras, a través de su partido Fuerza de la Paz, a varios precandidatos en las regiones como Dumek Turbay y Dilian Francisca Toro. Además, expuso su preocupación a ciertas dinámicas en los capítulos locales del petrismo.

“Este es un mensaje de alerta para toda la militancia del Pacto Histórico, especialmente los integrantes de la Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica y MAIS. Compañeros, ya algunos miembros de la colectividad empiezan a alinearse con sectores de los partidos tradicionales y grupos corruptos de la política. Si nosotros permitimos que el Pacto termine avalando a los que han postrado a este país moralmente nos desdibujamos como colectividad e incumplimos la palabra de cambio que le ofrecimos a un país que estaba esperanzado en nosotros”, expresó Bolívar.

Y resaltó: “Sin embargo, quiero decirles que aquí hay muchos de nosotros en pie de lucha dispuestos para que los corruptos no se queden con esta maravilla, con esto que creamos, con esta idea de Gustavo Petro. Permitir eso sería ir en contra de unir al país en torno a unas ideas para darle inclusión social, felicidad, salud, educación, derechos y una paz duradera a las personas. Roy Barreras presenta su nuevo partido y Dumek será su candidato

Para Bolívar, su colectividad debe estar atento con los avales que se darán a candidatos para alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y juntas administradoras locales, pues “allí quieren caer muchos neopetristas, hombres y mujeres que aparecieron ahora por todas las regiones aprovechando el boom del Pacto Histórico y de que somos Gobierno. Ahora ya no piensan que Gustavo Petro es un guerrillero y ahora no lo bajan de estadista, cuando antes, cuando el presidente no estaba en sus planes, lo criticaban y señalaban”, indicó el exsenador.

E instó: “Así que muy atentos pues nos van a robar este país. Vinimos a la política a luchar contra los corruptos, no a aliarnos con ellos. Si lo hacemos, haremos que mucha gente pierda la esperanza en la política y de nada valió las altas votaciones que sacamos el año pasado. No podemos defraudar a esos corazones que despertamos”.