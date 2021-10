“Yo tengo conocimiento del país de cabo a rabo. Es un conocimiento que no se hace solo desde las capitales departamentales, sino desde pequeños municipios. Luego, hay un estudio profundo de interés y preocupaciones, problemas y expectativas de los ciudadanos. Este recorrido -que hace Nieto- del país es dialogante y constructivo. Además, no tengo rabo de paja; no soy un político tradicional, de oficio; he sido abogado, profesor universitario, consultor internacional y un pequeño empresario”, señaló.

Siguiendo esta idea, quiso marcar diferencias: “Esa es mi visión de Colombia, no la del burócrata que ha estado siempre pegado a la teta del Estado. Tengo talante, carácter y firmeza en mis convicciones, coherencia, lealtad y liderazgo. Tengo una capacidad que otros pocos tienen, la de recoger el uribismo, pero también recoger la posibilidad de contar con apoyos en la centro derecha, centro e incluso en sectores de la centro izquierda”.