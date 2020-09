“Lo otro son recursos para garantizar el pago a personas venezolanas, que los destinó el Ministerio el año pasado y un dinero para la ESE. Son recursos del año pasado que no sé por qué no se incorporaron en ese entonces, porque son recursos necesarios para continuar el funcionamiento del sistema de aseguramiento en Cartagena. Ellos -algunos concejales- hacen eso, intentan echarme la pelotica a mí de por qué no quieren aprobar una reincorporación necesaria para estos seis meses”, dijo Ramírez.

“Ellos dijeron que no están dispuestos a aprobar porque no tienen claridad de los recursos. Y que ellos tienen información de que los recursos de salud son para financiar mi campaña política. Lo que debo aclarar es que, primero, no estoy en campaña y, segundo, esos dineros son de destinación específica, son dineros para concretar los recursos del régimen subsidiado, son los dineros que tiene que dar el Distrito para que Adres pueda pagarles a las EPS la atención al régimen subsidiado de salud.

La exasesora concluyó: “No tengo interés en el Dadis y menos para hacer política. Nosotros no hacemos política con miles de millones de pesos, no nos interesa ese modo de hacer política”.

Sin embargo, una fuente allegada al Concejo indicó que el proyecto al que se refiere Ramírez fue aprobado en primer debate en las pasadas sesiones extras.

“El proyecto tuvo su primer debate con ponencia positiva, con dos votos positivos de parte de César Pión y Hernando Piña, y un voto negativo que fue de Carolina Lozano, que es concejala de gobierno, y no por eso quiere decir que no lo apoya, sino que se está estudiando el proyecto y se tienen que aclarar cosas.

“No pasó porque no alcanzaba el tiempo. Se le hicieron preguntas a la administración que no alcanzaron a responderse a tiempo. No podemos andar especulando, cuando se presente el proyecto entonces el Concejo decidirá si lo aprueba o no, pero como el Distrito no lo ha presentado entonces no podemos estar armando conclusiones”, indicó la fuente.

Hasta ahora el alcalde no ha dicho si presentará o no los proyectos, aunque la semana pasada se conoció que el Distrito amagó con presentar un decreto para llamar a extras al Concejo para estudiar los dos proyectos, pero finalmente esto no se concretó.