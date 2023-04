“No soy un salvador, pero sí quiero ser el que recupere la dignidad”: Doria

Yo no quiero pelear con nadie diciendo que soy mejor que los demás, no me interesa. Yo soy un cartagenero que toda la vida se ha sentido orgulloso de ser cartagenero y en este momento lo que quiero es abrir las puertas de mi vida para darle todo de mí a la ciudad.

Por otro lado, trabajaremos arduamente por la transformación social y cultural. Trabajar por el fortalecimiento del tejido social que nos haga a sentir orgullosos de ser cartageneros y sentirnos identificados y con sentido de pertenencia, valores que tanto hacen falta en la actualidad. Yo no soy un salvador y un alcalde no viene a resolver todos los problemas de la ciudad, pero lo que sí queremos hacer es devolverle la dignidad al pueblo cartagenero.

En Cartagena hay todo por hacer. No me remito solo a los últimos cuatro años, sino que es una dinámica de decrecimiento que viene desde hace mucho. Hoy, hay mucha decepción, desilusión y desesperanza porque mucha gente votó por William Dau para buscar un cambio que nunca se logró.

¿Concibe la posibilidad de adherirse o hacer coalición con otro candidato?

Yo no me creo un salvador y no me voy a portar como tal, lo que tengo son líneas súper claras de cómo hacer gobierno y ejecutar el erario de forma eficiente y transparente; sin embargo, si en el camino me encuentro personas con los mismos principios, no tengo ningún problema en sentarme y construir una propuesta de ciudad con una pluralidad de cartageneros con los mismos ideales, obviamente respetando la decisión de quienes inscribieron nuestro movimiento y de los que hoy recorren las calles junto a nuestra propuesta.