“No metas la nariz en Cartagena”: Dau a Roy Barreras por tema Dumek

“Este es un mensaje para el honorable senador Roy Barreras: Roy, no metas la nariz donde no te han invitado. Tu eres un cachacho, tú no tienes nada que ver con Cartagena. Regresa a Cachacholandia. Yo estoy para defender a los cartageneros”, fue el mensaje que expresó en su redes sociales el alcalde de la ciudad, William Dau Chamat.

El mandatario no se guardó nada y expuso: “Roy, tú o no conoces a la gente o estás cortado con la misma tijera. Tú no representas al Gobierno por el cual yo voté, el del presidente Gustavo Petro. Coge juicio y deja de estar en esas”.