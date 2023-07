“No me consta que sea paramilitar”: Dau se disculpó, pero cuestionó a Dumek

Y resaltó: “Dumek tiene motivos para estar preocupado. Soy su pesadilla porque lo estoy dejando en evidencia, pues a mí me han llamado para profundizar en estas denuncias, han venido fiscales y magistrados a Cartagena. He ido a Bogotá a aportar más evidencias sobre su enriquecimiento ilícito. Además, tiene 14 procesos activos en la Procuraduría”.

“Yo no soy el único que tiene denunciado a Dumek Turbay, en su faceta de gobernador de Bolívar, pues tiene 19 procesos activos en la Fiscalía y tantos otros inactivos por x o y motivo. El delito por el que más denuncias tiene en distintas fiscalías es por la indebida celebración de contratos. Eso es porque no justificaba cómo, de forma legal, y a quién le daba los contratos”, expuso Dau.

“Le pido disculpas a Dumek Turbay por decir que tiene procesos abiertos por paramilitarismo y esto no es cierto. En todo lo demás, me sostengo en los hechos. Yo voy a entutelar esta decisión porque considero que no fue fallada en derecho. La jueza Llerena Vélez yo la había denunciado hace años por hacerme una marranada en un pleito con el Turco Hilsaca. Fue tal mi frustración en ese momento que me tocó denunciarla. Igual de descarada actuó ahora en este proceso contra Dumek”, puntualizó Dau.

Y concluyó: “Adicionalmente, esta disculpa por cualquier cosa que la jueza haya definido queda condicionada hasta que yo presente una nueva tutela contra esta sentencia, debido a que sigo adelante con mi tesis de que Dumek no tiene cómo demostrar su vida lujosa, sus 20 mil millones para la campaña, sus propiedades, restaurantes, entre tanto que se escucha en la ciudad. Por ende, este es el momento en el que la ciudadanía debe colaborar y aportar información para ampliar pruebas en las investigaciones contra él. Pronto tendré un canal donde montaré todas mis denuncias y donde la gente podrá denunciar lo que sepa al respecto”.