“No hay punto de comparación entre Dau y yo”: Rey Tovar

Rey Tovar, reconocido por su trabajo de control social en la veeduría Transparencia Caribe, luchará por la Alcaldía de Cartagena con el aval del partido AICO. Es un abogado especializado en derecho procesal penal y cuenta con conocimientos en electrónica y telecomunicaciones, así como también en administración de empresas. Lea: Los dos hombres y las tres mujeres que se apartarán del Concejo Sorprende, pues siendo hoy un actor político anda por ahí con un bate de béisbol. Sin embargo, dice que el artilugio servirá para “batear a la inseguridad, a la falta de oportunidades, al hambre y a la desigualdad que hay en Cartagena, además de que es un ‘enamorado de ese deporte’”.

Algo que le dicen a William Dau, en tono de crítica, aunque probablemente a él no le ofenda, es que nunca logró cambiar su faceta de veedor a la de gobernante. ¿Por qué sería diferente con usted? A diferencia de él, nosotros somos empresarios y actores cívicos y sociales ejerciendo hace muchos años el control social. A diferencia de él que no vivió en la ciudad los últimos 20 años y no conocía ni el territorio, ni las leyes ni la gestión de lo público. No hay punto de comparación entre él y yo. Cartagena necesita un gerente, que es que lo que yo he sido toda la vida, preocupado por defender los intereses y derechos colectivos y la mejor inversión de los recursos. Sin importar que muchos poderosos hayan querido pasar por encima de nosotros y de las necesidades de los cartageneros. La veeduría en mi vida ha sido solo una alternativa, no lo ha sido todo, pues he creado empresas y tengo la suficiente formación académica y experiencia profesional para ser el mejor gestor de la ciudad. En una contienda en la que las encuestas, y el boca a boca, dicen que ya tiene en tres candidatos al próximo alcalde de Cartagena, ¿qué lo motiva a seguir adelante? A mí me motiva, precisamente, la falta de oportunidades que tienen hoy los cartageneros. Nos han traicionado por acción u omisión todos los gobiernos de los últimos 20 años, periodo donde la ciudad en vez de avanzar ha retrocedido. Es el clamor del 80 % de los cartageneros. Asumimos este reto porque no es justo que la Alcaldía quede en los mismos con las mismas. Además, eso de las encuestas no es algo certero, pues vamos en la mitad de la tabla y con respecto al margen de error, fácilmente podríamos estar bien en el tercer o cuarto lugar.

Ahora es que comienza lo bueno y en agosto proyectamos seguir creciendo, con la ayuda de Dios, en popularidad recorriendo los barrios y corregimientos, en vez de estar pendientes de sondeos que son procesos que provocan diversas inquietudes de cómo se hacen.

Nos vamos a ganar el corazón de los cartageneros precisamente con un plan de gobierno construido con la ciudadanía, con académicos y con diferentes sectores en pro de la transformación de la ciudad. De la mano del empresariado y los grupos cívicos y sociales que demuestren su compromiso para que las cosas cambien. ¿Cuáles son los principales ejes de su campaña que lo hacen la mejor alternativa? Nosotros definitivamente somos y seremos el Gobierno de la seguridad. Seguridad entendida como un ámbito con varias dimensiones para el desarrollo humano del ser. No solamente es la seguridad ciudadana que obviamente trabajaremos para devolverle la tranquilidad a la ciudad, sino que también lucharemos por la seguridad educativa que tanta falta le hace a nuestra sociedad, algo que esta administración nunca hizo. En el rescate de nuestros jóvenes con este mecanismo le quitaremos pie de fuerza a los grupos criminales que los tienen como carne de cañón, posibles miembros o clientes de adicciones. Además, trabajaremos por la seguridad alimentaria y promoveremos el aumento de la productividad que tanto requiere una ciudad con tanta informalidad. Políticas públicas, empleabilidad y mano de obra local, esas son las aristas de todo y lo que impactará en buena medida a Cartagena, una ciudad que está pasando literalmente hambre. Bajo la misma lógica, debemos trabajar por una seguridad económica que propicie que Cartagena sea una urbe competitiva, en equilibrio con la seguridad ambiental que tanto necesita nuestra ciudad frente a los embates del cambio climático. Eso es desarrollo integral y sostenible. Hace meses que se ha convertido en un férreo activista contra la situación de seguridad en la ciudad, ¿cómo combatirá al crimen y a la violencia en su eventual gobierno? La trata de personas, la explotación sexual infantil, el microtráfico y todos los delitos que hoy golpean tan fuerte a Cartagena han crecido ante la falta de autoridad de un gobierno sin templanza. Nosotros tenemos el carácter para asumir el rol que nos da la Ley y la Constitución como primer jefe y autoridad policial para liderar operativos de manera personal para combatir a estas bandas criminales. Es tan triste que los cartageneros nos hayamos convertido en cifras, en etiquetas: el asesinado número 115, la víctima número 56 de sicariato. No, eso debe acabar. Todos tenemos nuestro derecho a la vida y la indiferencia de instituciones, autoridades y medios de comunicación no pueden opacarlo. Además de los operativos que implementaremos, tenemos que generar la discusión de la creación de zonas de tolerancia, pues la prostitución en Colombia está permitida, lo que está prohibido es la inducción a ella y la explotación sexual. Por ende, en zonas demarcadas y controladas podremos luchar contra la trata y proteger a nuestros jóvenes y niños.

¿Por qué desistió de la recolección de firmas y optar por el aval de un partido? Después de haber recogido más de 100 mil firmas y con la oferta de varios movimientos que nos querían coavalar, nos encontramos en el camino con AICO, partido que nos permitía armar listas al Concejo y para ediles, lo que nos permitía llevar de mejor manera nuestro proyecto de ciudad. Mi colectividad es independiente a nivel nacional, pues ni es partido de Gobierno ni es partido de oposición. Nosotros necesitamos dejar de lado ideologías o egoísmos y darnos la mano todos los sectores porque tenemos una ciudad totalmente fragmentada. Por eso elegimos un movimiento que nos permitía sumar una cantidad de actores importantes que nos ayudaran a transformar nuestra ciudad al interior del Concejo, que es nuestra Junta Directiva, y al interior de las Juntas Administradoras Locales. Esa fue la causa fundamental. Y en cuanto a Petro, ¿qué piensa? Le está debiendo a la ciudad. No incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo el Plan Maestro de Drenajes Pluviales, ni la terminación de la vía Perimetral, ni la Recuperación Integral de Caños y Lagunas, proyectos que impactan significativamente social, económica y ambientalmente en la vida de los cartageneros. ¿Alguna vez fue invitado al Acuerdo de la Calle de las Damas? Sí, pero no quise hacer parte porque consideré que no era el momento. Todos eran precandidatos sin inscribirse y el momento era para que cada uno trabajara por su proyecto de forma individual en pro de que la ciudad conozca cada propuesta y cada alternativa, y no todo concentrado en un grupo de personas. No podíamos pensar en unirnos a un bloque así cuando hay todo un camino por recorrer y que nos conozca la ciudad. Nuestro pacto es con la ciudadanía y con Dios. ¿Está en sus cálculos llegar al final de la contienda, lo firma en mármol, o no desestima en el futuro tal vez adherirse a otra campaña con la que tenga afinidad? Nosotros estamos totalmente convencidos y la gente está creyendo en nuestras propuestas, sumándose a un proyecto que tiene la convicción de trabajar por ese 80 % de cartageneros que hoy sus penurias los tienen completamente desmotivados y desilusionados. El cartagenero se siente traicionado y hay mucho lo que está en juego. Por eso creo que somos la mejor alternativa de otros que quieren llegar a propiciar que todo siga igual, pues eso siempre les ha beneficiado. ¿Alguna vez tuvo una relación política o laboral con Enilce López, ‘la Gata’? Yo con 19 años ya trabajaba y era tecnólogo en electrónica y telecomunicaciones, trabajé en El Cerrejón y regresé a Cartagena para crear varias empresas. Una de ellas era una distribuidora de loterías y esa gestión me permitió llegar a ser asesor de la Asociación de Loteros y Chanceros de Bolívar, donde lideramos muchos procesos en pro de los intereses de dicho gremio. Incluso dicha defensa la llevamos hasta al Palacio de Nariño.

El rumor que me asocia con López no es más que eso, un rumor. Obviamente en dicha época ella era la empresaria más reconocida de la región en ese ámbito, quien también ayudó a mucha gente del gremio en su momento, pero yo no tuve una relación cercana ni ella promovió ningún episodio de mi vida.