“No hay ni un solo sí mío para un artículo de la reforma a la salud”: Juliana Aray

En ese texto se recogió una información de la revista Semana en la que se afirmaba que supuestamente los congresistas bolivarenses del Partido Conservador Andrés Montes, Juliana Aray y Fernando Niño habrían actuado a favor de la reforma, dándole fuerza a la tesis de que el ministro del Interior Luis Fernando Velasco tuvo éxito negociando con parlamentarios y no con sus partidos, los cuales, por independencia u oposición, están en orillas distantes de Petro.

Al respecto, Juliana Aray negó rotundamente ese supuesto y ratificó su lealtad y posición de partido, la cual es negativa a la reforma a la salud. “Dichas afirmaciones no corresponden a la realidad. El Partido Conservador Colombiano, a través del Directorio Nacional Conservador, reafirmó su posición de no votar positivamente a la reforma a la salud radicada por el Gobierno nacional. Como miembro de la bancada conservadora de Bolívar, en la Cámara de Representantes, he sido consecuente con esta decisión del Partido y he votado negativo a todo el articulado propuesto. No hay evidencias de un solo sí mío a algún artículo”, aseveró Aray.

La congresista recalca que esto puede constatarse o certificarse en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, “donde se encuentra de manera clara mi votación negativa”, reafirmó.

Según Semana, algunos representantes conservadores votaron en contra del proyecto, pero aún así garantizaron la presencia de las mayorías legislativas en el recinto de sesiones. Otros lo hicieron de forma positiva frente a algunos bloques de artículos. Unos más se retiraron en algunos momentos de la plenaria, pero retornaron y fijaron su postura frente a ciertos temas.

“Estas son afirmaciones poco objetivas, ya que realizo mi labor legislativa según lo estipulado en el artículo 9, literal B y C del Código de Ética del Congresista. Este artículo señala que no puedo abandonar mi función legislativa ni faltar a 3 sesiones”, expuso Aray.

El literal B, al que se refiere Aray, reseña que solo se puede abandonar la labor legislativa salvo circunstancias que justifiquen su actuación. Y, en la misma línea, el literal C advierte lo siguiente: “No se puede faltar sin justificación a tres sesiones de Plenaria y/o Comisión, en un mismo período en las que se voten proyectos de Acto Legislativo o de Ley Moción de censura”.

“En ningún momento se ha realizado un apoyo a la Reforma a la Salud ni votado de manera positiva, como se ha expuesto anteriormente. Por mis derechos al buen nombre y a la honra debo aclarar toda errónea afirmación, pues cuestionan mi función congresional y mi postura de lealtad frente a lo decidido por el Partido Conservador”, precisó Aray.