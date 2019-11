“No hay cuotas ni casas políticas en el proceso de empalme”: Irina Saer S.

Tres mujeres son claves en el proceso político y de empalme del alcalde electo William Dau Chamatt. Tres mujeres que se han convertido en sus consejeras, aliadas y ahora una de ellas es quien dirige el proceso de empalme con la administración del alcalde encargado, Pedrito Pereira Caballero.

Por un lado, está Cynthia Pérez Amador, una persona humilde que se convirtió en el apoyo de Dau desde que este decidió emprender su carrera por la Alcaldía, siendo su gerente de campaña. De hecho, la administradora de empresas fue la encargada de liderar el equipo de recolección de firmas para que Dau pudiera ser inscrito en la Registraduría como candidato, mediante su movimiento ciudadano denominado Salvemos a Cartagena.

Es una de las personas de confianza del alcalde electo, quien ha indicado que será ella su “primera dama”.

Las otras dos mujeres que apoyan a Dau y le hablan al oído son las juristas María Cristina Pareja e Irina Saer Saker. Ellas serán fundamentales en este proceso de empalme y lo que se viene para el nuevo alcalde de Cartagena.

“María Cristiana es una gran amiga que me apoya desde el exterior. Junto a Irina Saer me está dando bastante orientación. Ellas son dos personas en las que confío plenamente. Irina será la encargada de estar frente al empalme, pues yo no puedo manejar personalmente todos los temas de la comisión de empalme, porque el alcalde tiene que atender a lo legal. Entonces ella va a estar coordinando y reportándome a mí; entonces y en su debido momento yo me estaré reuniendo con miembros de la comisión de empalme, tanto del equipo mío como del equipo de Pedrito”, explicó Dau.

De hecho, ayer Pedrito Pereira firmó el Decreto 8264, mediante el cual se conforma de manera oficial el equipo de empalme de la administración. Pereira definió que como coordinadores de su equipo estarán la secretaria General, Martha Seidel Peralta, y el secretario de Planeación, Iván Castro Romero. Todos los secretarios deberán rendir cuenta de sus departamentos.

Irina Saer, quien comandará el empalme de Dau, es abogada de la Universidad Javeriana, según señaló el alcalde electo. Fue aspirante al Concejo y asesora jurídica de la Alcaldía en la administración de Judith Pinedo.

Saer Saker explicó que en estos momentos se trabajan en unas comisiones para el proceso de empalme y están recibiendo capacitaciones en la Escuela de Administración Pública (ESAP). Expresó que ciudadanos libres han decidido apoyar el proceso, así como personas pertenecientes a varios partidos políticos, pero que “esto no significa que las personas que están en el empalme van a ser los futuros secretarios. Aquí han llegado muchas personas a apoyar de manera libre; estamos haciendo todo para que la gente que tenga conocimiento apoye este proceso, pero lo importante es que aquí no hay cuotas políticas ni casas políticas. Es un proceso transparente y el alcalde Dau llega sin compromisos”, expresó.

Aclaró que una vez tengan los resultados del estado en el que reciben el Distrito, lo harán público para que la ciudadanía lo conozca. Expresó que el proceso de empalme duraría hasta mediados de diciembre y que el equipo de gobierno de Dau se conformará conforme a lo que este ha indicado: mediante la selección de hojas de vida por meritocracia, de acuerdo a los perfiles que se requieren en la Alcaldía. “La idea es gobernar con los mejores”, acotó Saer. “Seguimos en capacitación de comité de empalme y terminamos mañana -hoy-. Tuvimos una reunión con el director nacional de la ESAP junto con los alcaldes de Turbaco y Santa Catalina, en el edificio del Sena en la Plaza de La Aduana”, señaló por su parte William Dau.

De otro lado, está el empalme en la Gobernación de Bolívar, entre Dumek Turbay y el gobernador electo Vicente Blel. El equipo de este último lo lidera Roxana Segovia, mientras que Mery Luz Londoño encabeza el de Dumek.

La instalación oficial se realizó en el salón de juntas del Centro Administrativo Departamental (CAD) en Turbaco. Como una novedad, se informó que el empalme se realizará también de manera descentralizada, ya que las comisiones se trasladarán a algunas comunidades en Bolívar, en un proceso que duraría unos 30 días. “Asumo con mucha responsabilidad esta designación. En compañía de los otros miembros del grupo de empalme realizaremos un trabajo riguroso y serio”, dijo Segovia, quien es una reconocida abogada con amplia trayectoria en el sector público y privado. Hasta hace pocos meses fue directora seccional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Fue secretaria de Educación del Distrito.