No hay circunstancias anómalas que merezcan una atención especial: Viceprocurador

Las denuncias por parte del excandidato William García sobre un supuesto fraude electoral a favor del alcalde electo, William Dau, generó gran controversia a nivel nacional al punto que el país amaneció diciendo #SOSCartagena a través de redes sociales.

Ante las denuncias, ayer mismo en la tarde la Alcaldía invitó a Dau y García a un comité de seguimiento electoral, en el que participaron la Procuraduría, la Policía, Gestión del Riesgo, Fiscalía, Registraduría, Tribunal de Garantías Electorales, entre otras autoridades, y en la noche la tranquilidad parecía reinar entre los excandidatos.

Sin embargo, debido a las graves acusaciones, en la mañana de hoy el viceprocurador General, Juan Carlos Cortés González, llegó hasta la sede de los escrutinios para cerciorarse de que la jornada transcurriera con normalidad.

“Evidenciamos que el proceso va de forma adecuada, va avanzando, garantizando los derechos que por supuesto tienen los candidatos y los abogados de presentar sus reclamaciones. Lo que queremos hacer es un llamado a todos, a las campañas y los candidatos para que se mantengan las vías institucionales, no nos dejemos llevar por calores que no son”, dijo.

Recordó que los jueces de la República son los que integran las comisiones escrutadoras, razón por la cual serán ellos quienes tomen las decisiones del caso.

“Lo que hemos evidenciado es el cotejo normal de los formularios en algunos casos específicos, de algunas mesas particulares, pero ninguna circunstancia anómala especial. Sigue el procedimiento de escrutinio, cumpliéndose con los parámetros legales y avanzaremos en esa vigilancia” afirmó.

Para los escrutinios en las ciudad se dispuso de 17 procuradores judiciales y más 10 funcionarios de la Procuraduría Territorial del Nivel Central. Hasta el momento el proceso avanza en un 50%, según destacó Cortés González.

Un llamado a la calma

Debido a los plantones que hubo ayer a las afueras de la sede de la Registraduría, el viceprocurador hizo un llamado a la calma democrática a la ciudadanía.

“Un mensaje de calma democrática, aquí están todas las instituciones, además, quien tenga oposiciones o solicitudes las pueden formular, ahí está la vía judicial. Lo que quiero es llamar a la calma, que no aticemos fuerzas y avisperos donde no hay, que avancemos en el escrutinio, acá se está haciendo de manera correcta, no nos dejemos robar unas elecciones pacíficas y en calma”, afirmó.