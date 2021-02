“Lo importante era que se supiera que la administración del 2019 no botó los documentos y que se la radico Findeter en enero de 2020”, afirmó.

“Esta tutela la motiva la discusión pública que sostuvieron el alcalde William Dau y el concejal Bejarano respecto al tema del alumbrado público. El alcalde manifestó que la administración de 2019 había desparecido los documentos de la consultoría de Findeter. Eso es lo que motiva la acción de tutela por no querer rectificar la información. No fue una tutela temeraria”, dijo.

En el fallo, la juez de segunda instancia advierte que “no puede endilgarse ningún tipo de violación a derechos fundamentales, puesto que, no se evidenció algo contrario a lo expresado por el señor Dau Chamat”. Y finaliza “no se percibe una vulneración al derecho fundamental al buen nombre del accionante, máxime si, se tiene que, los contextos donde se expresaron las declaraciones objeto de queja, las mismas no interfieren con los derechos al buen nombre y honra del accionante Pedrito Pereira Caballero, en virtud de que, las publicaciones en redes sociales, a que se hace referencia, fueron emitidas en el seno de una discusión política frente a temas de interés público”.

En relación al número de tutelas que ha radicado contra el mandatario local, el exalcalde aclaró que obedece “a los derechos de petición que presenta ante la administración Dau y que no responden dentro de los términos de ley”.

“Yo no quisiera presentarlas, pero como no contestan los derechos de petición me toca recurrir a la tutela”, agregó.