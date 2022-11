“No es un Petro 2”: Impactos en Colombia de la victoria de Lula en Brasil

El presidente Gustavo Petro siempre ha recalcado que quiere reducir la dependencia del petróleo, acabando con su exploración y propiciando el uso de energías renovables; sin embargo, Lula tiene planes muy distintos.

En una entrevista a la revista Time, en medio de su campaña presidencial, consideró que era “irreal” la propuesta petrista. “Petro tiene derecho a proponer lo que quiera. Pero en el caso de Brasil, esto no es real. En el caso del mundo, no es real”, afirmó.

Aunque el mandatario señaló que sí le apostará a la transición energética, no consideró posible detener la exploración petrolera. “No, mientras no tengas energía alternativa, seguirás usando la energía que tienes”, estableció Lula. Según la revista Cambio, Lula Da Silva no solo ha manifestado su intención de continuar con la exploración y extracción de petróleo, también quiere ampliar la presencia estatal en la refinación.

Por consiguiente, ambos mandatarios tienen al petróleo como un punto de quiebre. Por su parte, en los últimos días ha habido cierta apertura a nuevos contratos para la exploración petrolera por parte de funcionarios del Gobierno nacional como el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y su director de Crédito Público, José Roberto Acosta. “La transición energética es muy importante, eso no quiere decir acabar con el petróleo y que debemos sustituir completamente el petróleo, eso va a tomar mucho tiempo”, dijo Saúl Kattan, presidente de Ecopetrol.