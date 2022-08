“No es crucificar a Andy Reales sino empoderar a la ciudadanía”: Édgar Arrieta

Para nadie es un secreto que el cordón de pobreza en Cartagena es uno de los más robustos del país. La ciudad tiene tres localidades, pero es la Localidad de la Virgen y Turística (2) donde están los barrios con más problemas de miseria. Es por esto que, desde El Pozón, pasando por Olaya Herrera, Líbano y Boston, hasta llegar a La Esperanza y la María, los habitantes piden soluciones a sus gobernantes. (Lea: Dudas sobre los contratos realizados por la Alcaldía de la Localidad 2) En la localidad, conformada por 38 barrios, la gobernanza ha tenido sendos tropiezos y rumores del supuesto control de una mafia contratista. El alcalde local, Andy Reales, nombrado por el alcalde William Dau, siempre ha estado en medio de polémicas por presuntas irregularidades en la contratación. Funcicar en reiteradas veces ha revelado detalles inquietantes durante su administración. Reales, actualmente suspendido provisionalmente de su cargo por la Oficina Asesora de Control Disciplinario de la Alcaldía de Cartagena por investigaciones en su contra, es recordado por celebrar contratos multimillonarios para capacitaciones, compras de camisetas y, usualmente, con un solo contratista. (Lea: William Dau suspende al alcalde de la Localidad 2, Andy Reales) Funcicar, en su función de veedor de la contratación pública de las localidades del Distrito, informó que Reales celebró contratos sin el debido proceso. “El 55% de los procesos que tuvieron adiciones no informaron la justificación de esos recursos adicionales ni la cantidad de obras a ejecutar, por lo que se desconoce el alcance de los mismos. No hubo publicidad ni cotizaciones. En 26 procesos de la Localidad 2, es decir el 100% de los procesos analizados, no se publicó información de la ejecución contractual, particularmente informes de supervisión, actas de avance con ítems cumplidos y ejecutados, facturas, entre otros”, señalaron.

Las presuntas irregularidades mencionadas han sido denunciadas ante los órganos de control por parte de Funcicar.

Un decreto espinoso Tras la suspensión y sonados rifirrafes entre Reales y Dau, la Alcaldía de Cartagena designó a Édgar Arrieta como alcalde encargado de la Localidad de la Virgen y Turística (2). El funcionario es el enlace distrital de Familias en Acción, y su delegación es por tres meses. “No es mi primera vez en el cargo, pues ante una suspensión anterior a Andy Reales, fui encargado entre diciembre de 2021 y abril de 2022. Este nuevo periodo quedó estipulado en el decreto 1080 del 27 de julio de 2022 y tomé posesión el viernes 29 de julio, en las oficinas de Talento Humano del Distrito. Sin embargo, lo primero que me encuentro es el Decreto Local No. 15 de 2022, firmado el 26 de julio de 2022, un día antes de mi nombramiento. Por medio de este se compromete el presupuesto de la Localidad en la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año”, reveló Arrieta.

El funcionario recalcó que más allá de especulaciones sobre una posible mala intención de Reales, está la presunción legal de que fue un acto con los principios constitucionales que tenía como mandatario menor.

“Este decreto discrimina los ingresos y gastos del Fondo de Desarrollo Local y fue construido junto a los ediles de la localidad y no fue socializado con la comunidad. Este documento aún no se conoce ni se ha publicado. Es por eso que convoqué, para hoy a las cuatro de la tarde en el salón de la Democracia, a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y a los habitantes de la Localidad, para que conozcan cómo será invertido el presupuesto. Un fondo local que aún no se ha invertido a pocos meses de finalizar el año”, precisó el alcalde local. Y agregó: “No busco que esa reunión se convierta en una polémica crucifixión a Andy Reales ni en fomentar peleas, pues yo no estoy acá para perseguir a nadie ni echarle la culpa a quien tenga la presunción de la inocencia. La idea es que la gente conozca y se empodere en la gestión de sus barrios y comunidades, pues históricamente a audiencias como esta hay poca asistencia y solo se ve personas cercanas a los ediles y al alcalde local”.

Arrieta resaltó que el fondo asciende los 11 mil millones de pesos y que casi el 80% de los gastos se irán en capacitaciones. En contraste, solo el 21% se destinará a obras.

“Las capacitaciones no tienen un impacto directo en el bienestar de la gente y en ayudar a mitigar la pobreza. Son ‘programas blandos’. el 80% debería ser para obras como vías, colegios, y ese tipo de intervenciones. Ante la cuestión de si puedo revertir el proceso, creo que es más importante cambiar la mentalidad de la gente. Esto no se trata de que cambie la política, los ediles o los intereses de un mandatario local. Aquí la tarea que tengo es empoderar a los líderes cívicos, gestores barriales y a las JAC para que se interesen por la gestión de su diario vivir”, puntualizó Arrieta. Y recalcó: “Tanto JAC como ediles o el alcalde local de turno deben entender que esa plata no es de ellos sino de la comunidad. Que no son elegidos por cuestiones políticas sino para defender los designios y proyectos para su comunidad. Es por eso que, enarbolando las banderas del alcalde Dau, estoy aquí para fomentar la transparencia en la contratación con todos los procesos legales. Licitar las cosas para elegir las mejores ofertas; y que si el 80% de invertirá en capacitaciones, lo que no es inválido, sean con programas sociales que verdaderamente impacten”. El funcionario explicó que bajo su gestión no habrá capacitaciones basadas en charlas bajo techo que no duran más de un mes, sino que reinventará la forma como se vienen haciendo. “Legalmente pudiera reiniciar todo, pero eso sería perder más tiempo y recursos. Por lo tanto, esa plata se destinará para programas de varios meses basados en formación para el emprendimiento, capital semilla y empleabilidad, y de formalización sociolaboral para una localidad con tanta gente que vive del rebusque”, aseguró. Y concluyó: “No solucionaremos todos los problemas, pero de algo servirán todos esos recursos. Pavimentar vías para que no se inunden colegios, fomentar el deporte y cambiar la mentalidad de los ciudadanos será un buen legado. Solo cuando nos ponemos en los zapatos de la gente más necesitada, es cuando tomamos las mejores decisiones.

Invitación