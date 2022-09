No de Petro para que un colombiano dirija la OPS, ¿error o revancha?

La decisión del presidente Gustavo Petro de no avalar la aspiración de Fernando Ruiz, exministro de Salud, para la presidencia de la Organización Panamericana de la Salud ha levantado callos en el panorama político nacional. El exfuncionario del gobierno de Iván Duque lamentó no tener respaldo de su país por lo que declinó su candidatura. (Lea: ¿Fracasó la guerra contra las drogas? EE. UU. no se rinde en Colombia)

No obstante, su paso a un costado no lo hizo de dientes para adentro e informó que: “Personalmente lamento que el Gobierno haya retirado el apoyo a mi nombre para la dirección de la OPS, pero duele más que Colombia después de 120 años y con todos los reconocimientos en su historia de salud pública no tenga la posibilidad de dirigirla. Casi era un derecho del país”.