“Ni William Dau ni su gabinete sienten la ciudad”: Andrés Pastrana

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia y uno de los máximos referentes de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, estuvo en Cartagena socializando la reinvención de su partido político Nueva Fuerza Democrática, colectividad a la que el Consejo Nacional Electoral le devolvió recientemente su personería jurídica. Lea: Es oficial: el partido Liberal no va con la reforma a la salud En entrevista con El Universal habló sobre el panorama político del país y del futuro “preocupante”, a su parecer, que propicia un “presidente que quiere ser emperador”. Aunque aseguró que por más “turbio” que pinte el horizonte, nadie tiene que irse y sí empoderarse en el “necesario contrapeso para defender la democracia”. ¿Este nuevo movimiento es sinónimo de que renunció al Partido Conservador? Para nada. Fueron los actuales dirigentes del Partido Conservador que renunciaron al partido, a sus principios y a sus valores. Hoy tenemos a una directiva indigna que entregaron 175 años de historia en tan solo un mes. Los partidos se han corrompido y en el caso del Partido Conservador encontramos que la dirección del partido está en manos de los parlamentarios hechizados por el aparato estatal que busca legitimar tantas sinvergüencerías. Y es por eso que ando transmitiendo en las regiones el mensaje de la centro derecha sin mermelada y sin interpretaciones egoístas de la política. Un hecho importante que quiero resaltar es que el CNE nos dio la potestad de vincular a toda persona, militante del Partido Conservador o que considere que sus principios son afines a los nuestros, a que se integren a Nueva Fuerza Democrática sin incurrir doble militancia ni transfuguismo político. Y por eso mi ímpetu, porque tenemos hasta el 25 de abril para vincular a alcaldes, concejales, diputados, congresistas y a todo aquel interesado que quiera inscribir su candidatura bajo nuestro faro. Algo que sí quiero aclarar es que no nos interesa involucrarnos en la rifa de avales, pues es en ese ámbito donde comienza la corrupción, donde se corrompe la política. Para nadie es un secreto que en muchas partes se venden los avales para aspirar a cargos regionales. Acá se tramitará todo bajo principios y en algunos casos en coalición con otros partidos que busquen lo mismo: defender la familia, los valores, el emprendimiento, la defensa del sector privado y la seguridad. No se trata de engañar a nadie, es solo ver lo que está pasando en nuestras ciudades para que algo resuene en cada quien. ¿Y que los diferencia? Nosotros sí somos la antítesis de lo que es Petro. Un presidente que quiere instaurar en este país una dictadura con el apoyo de su bancada. A Petro no le interesan las reformas, sí se caen o siguen adelante, pues son sofismas de distracción. A él le interesa cambiar el modelo del Estado donde él pueda imperar y eso no lo están viendo los partidos políticos tradicionales, no han caído en cuenta de que los están utilizando y que en tres meses o en cuatro meses les dirán: “Muchas gracias a ustedes por ayudarme, patadita y a Dios que les vaya bien”. 29 de octubre, elecciones regionales... Creo que nunca en la historia habían existido comicios tan cruciales, tan importantes, porque con lo que pase ese día se sentarán las bases del interés autoritario de Petro y su Pacto Histórico, o se allana el terreno para hacer contrapesos desde los territorios.

Si ganamos en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cartagena, ellos se quedan sin el peso local y nos da a nosotros la posibilidad de ganar las elecciones presidenciales en el 2026. Para esto es necesario que la centroderecha se una y así lograr una inmensa mayoría de candidatos para esas elecciones.

Andrés Pastrana. ¿Por qué comenta que Juan Manuel Santos es el verdadero jefe de Petro? Juan Manuel Santos es más un referente del que Petro saca sus tesis como la legalización de la cocaína, pero su gran jefe es Nicolás Maduro, el narcodictador. Qué curioso que antes de ir a hablar con Maduro se reúna con Santos. Poco se sabe de qué habla tanto con Maduro, cuáles fueron las ordenes del narcodictador, jefe del Cartel de los Soles. Lo que sí es clarísimo es que está yendo a hacer consultas permanentemente, en seis meses lleva cinco visitas a Venezuela. Petro es un subordinado del régimen venezolano.

Hablando de narcotráfico, ¿por qué dice que compró la presidencia de Petro? Yo no he dicho que estoy seguro, pero sí hay todos los elementos para pensarlo. No solo son los dineros recibidos por Nicolás Petro y que tanto me sorprende que Petro diga que no sabía, pues los que conocen el entorno de las elecciones saben que nadie da una donación sin antes pedir tener el espacio para tomarse un tinto, para apretar la mano del candidato. Esperemos que las investigaciones lleguen a buen término. Por otro lado, usted revisa todas las reformas de Petro y siempre hay un artículo por ahí metido, un mico, un orangután, como lo quieran llamar, para beneficiar al narcotráfico. En los ‘Petrovídeos’, Roy Barreras y Clara López mencionaron que hubo dirigentes del Pacto Histórico que fueron a la cárcel a ofrecer la no extradición a criminales. ¿Dónde están esos nombres? Roy Barreras con su silencio está encubriendo un delito, pues muchos de esos “delegados” pueden ser ministros o congresistas ahora.

Pero lo más triste es ver el fortalecimiento del narcotráfico, de los cultivos de coca y de la violencia galopante que está llenando de sangre las ciudades de Colombia. El narcotráfico es la principal amenaza para nuestra democracia.

¿Rescata algo de Petro?