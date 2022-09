Ni prisión ni multa: alcalde Dau le gana pleito a concejal Bejarano

El pasado 22 de julio, un juez ordenó al alcalde de Cartagena, William Dau a que no vuelva a referirse al concejal Javier Julio Bejarano como “la viejita chismosa”. Esto después de revisar una tutela interpuesta por el cabildante en la que aseguró que sus derechos estaban siendo vulnerados por el mandatario. (Recuerde: Dau no podrá decirle más “viejita chismosa” a Javier Julio Bejarano)

Por consiguiente, el cabildante consideró que esa serie de afirmaciones ponían en riesgo su vida y afectan de manera negativa su honra, buen nombre, dignidad humana y, adicionalmente, “ponen en riesgo la vida de su familia al subestimar y dar por falsas unas amenazas reales de muerte”, aseveró.

“La viejita chismosa”

En varios apartes del video, referido en la tutela del concejal, Dau se refiere al concejal con el apodo de “viejita chismosa”. “Sin respetar las normas disciplinarias que exigen decoro y respeto entre dos servidores públicos. Además, él como alcalde mayor de la ciudad es el jefe de la policía y en conversaciones con el comandante de la Policía Metropolitana, el Brigadier General Nicolás Zapata Restrepo, Dau le expresó que las amenazas no eran creíbles e investigables”, expuso, algo que el juez le dio la razón en esa ocasión.

Conforme a lo anterior, el concejal solicitó que se proceda con la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el alcalde de Cartagena. De tal manera que, el togado solicitó al alcalde William Dau que hiciera una retractación o rectificación pública de las referencias a Javier Julio Bejarano.

“Dicha retractación o rectificación debe realizarse a través de los mismos medios y bajo las mismas condiciones en que fueron realizadas las declaraciones iniciales, es decir, que se publique a la misma hora en sus redes sociales personales y en las redes sociales de la Alcaldía mayor de Cartagena”, expuso el concejal.

Y añadió: “Las declaraciones de retractación o rectificación realizadas por el alcalde deben estar enfocadas en desmentir las afirmaciones iniciales emitidas por él en mi contra, y manifestar que no le consta en ningún sentido que las amenazas que he recibido no son creíbles o investigables”.

Además, el cabildante pretende que se ordene la eliminación del video de fecha 3 de junio de 2022, de las redes sociales personales de Dau y las oficiales de la Alcaldía de Cartagena.