Peajes

El congresista también aprovechó para hablar de lo que ha pasado históricamente en el país con los peajes, teniendo en cuenta la situación que se vive en Cartagena, pues hay que recordar que hace poco un informe de la Contraloría General de la Nación dejó ver que la Concesión Vial habría recuperado la Tasa Interna de Retorno (TIR) desde el 2015. El alcalde William Dau busca los medios jurídicos para que pare el cobro de los cuatro peajes internos, pero la Concesión Vial asegura que la TIR todavía no se ha cumplido.

“En el pasado los gobiernos en Colombia han negociado de manera muy desequilibrada ciertas concesiones y esos malos diseños terminan siendo un detrimento para el Estado y para los ciudadanos. La idea de establecer peajes internos en las ciudades debería hacerse con un propósito exclusivamente ambiental, es decir, desestimular el uso del vehículo; pero cuando el propósito es enriquecer al concesionario y si vemos que, según la Contraloría ya se recuperaron las inversiones, creo que el Estado debería usar sus prerrogativas en la contratación pública y revisar si hubo un desequilibrio en esa concesión, y de ser así proteger el interés de los ciudadanos. Aquí se han negociado concesiones tortuosas y desequilibradas, por no decir inescrupulosas en muchos casos, y no me refiero al caso específico de Cartagena porque no tengo más conocimientos al respecto. Pero sí ha sido un patrón encontrar concesiones mal negociadas”, explicó.