Name, presidente del Senado, le dice a Petro que su gobierno ha sido “errático”

Distante ha sido y seguirá siendo la relación de los máximos representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, Gustavo Petro Urrego e Iván Name Vásquez y al parecer lo será mucho más tras las nuevas consideraciones del senador Name sobre el jefe de estado y su gobierno. Siga leyendo: Atención: Laura Sarabia cambiaría de puesto en el Gobierno Petro

Este martes y en rueda de prensa, el presidente del Senado descalificó abiertamente las ejecuciones de lo que ha hecho en el año y medio que lleva de mandato. “En mi concepto no son satisfactorias, han sido erráticas e inconvenientes, es mi posición individual. Creo que el presidente tiene oportunidad para que donde se ha equivocado pueda corregir y que la ruta del país sea la reafirmación democrática e institucional y que sus propuestas de cambio el congreso las está estudiando de manera responsable y de manera oportuna va a decidir sobre ellas”.

Name también se apartó de los llamados del presidente Petro a la protesta contra las instituciones en donde se definen temas relacionados con su gobierno. “Muy inconveniente la convocatoria a las calles de lo que debe sucederse en el congreso o de las decisiones que deben darse dentro del poder judicial, eso genera violencia, a mi no me parece responsable con el país, con nuestro tiempo, con la nación. La convocatoria a las calles que se de como presión sin que ello no signifique a que haya el derecho ciudadano a manifestarse, pero debe haber prudente manejo a las convocatorias de tipo político o electoral”.