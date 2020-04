Nadia Blel pide apoyo para el sector turístico en Cartagena

“En mi ciudad –Cartagena- y el departamento de Bolívar nos duele lo que está pasando con el sector industria, con el sector de restaurantes y entretenimiento; este es el sector que genera el 30 por ciento del empleo formal en nuestra ciudad; por lo tanto, es doloroso que hoy día no cuentan con los apoyos que son necesarios para que puedan ser una mano amiga en medio de esta crisis”, espetó la congresista.

La senadora indicó que los pequeños y medianos empresarios de la región no están recibiendo los apoyos que con mucho esfuerzo anunció el Gobierno nacional.

Así mismo, el criticó al ministro de Industria y Comercio que hace unos días envió una carta a este ministerio como producto de una reunión con representantes de los gremios en Cartagena, hoteleros, entre otros, en la que expresaban sus necesidades, pero solo obtuvieron una respuesta en la que el ministerio indicaba las medidas que había tomado el Gobierno para este sector.

“Hicimos propuestas claras y lo que más me duele es que en estos momentos el estado de emergencia se acabó y cualquiera de las propuestas que están anunciando mis colegas necesitan un trámite legislativo en el Congreso. Estamos condenando a la quiebra a todo el gremio de industria y turismo. Eso es lo que me duele, ¿qué vamos a hacer ahora?, después que el estado de emergencia se ha agotado. ¿Cómo vamos a apoyar esas propuestas para que toda la industria cuente con los alivios? Esto es un tema de caja”, dijo Blel.

Esta también señaló el problema que los pequeños y medianos empresarios tienen con los bancos. “El mayor problema hoy son los bancos, las garantías que exigen no son flexibles. La queja constante de empresarios, de hoteleros y bares es que no han podido acceder a créditos. No están llegando esos alivios que con mucho esfuerzo hizo el presidente. Al señor de Asobares, quiero decirle que producto de esa reunión en Cartagena elevé cartas al ministerio de Energía y de Vivienda; el ministro Malagón ha estado muy atento; es muy común que hoteles y restaurantes se les cobre el consumo promedio de lo facturado, pero hoy en día están cerrados y es injusto que les cobren como si estuvieran abiertos. Hicimos esa solicitud”, concluyó Blel.