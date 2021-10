Los mototaxistas no son delincuentes, son personas que prestan un servicio eficiente y rápido y ejercen un oficio digno, que ya debemos legalizar porque hacen parte de la nueva realidad del país . Así toque reformar las leyes, lo vamos a hacer “

Luis Pérez Gutiérrez.

Por último, frente a las consultas interpartidistas señaló que “en marzo se van a medir las maquinarias, pero: “Yo he tenido vocación de opinión, yo no estoy peleando como los demás candidatos, yo estoy, yo no estaré en esa consulta, yo estaré directamente en la primera vuelta presidencial que es en mayo del 2022”, dijo.