Ministro Alfonso Prada admitió que sí se reunió con Nicolás Petro

Me he reunido, por lo menos y que recuerde con precisión durante el ejercicio del ministerio, dos veces con el señor Nicolás Petro, atendiendo su calidad de diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico”,

dijo Alfonso Prada.

Lo que llama la atención de esta explicación es que Prada señala que se reunió con Petro Burgos en su calidad de diputado del Atlántico, a pesar de que su agenda con el Gobierno es apretada y no se conoce de otras reuniones que haya sostenido en privado con otros diputados.

“Ministro, efectivamente se reunió usted con Nicolás Petro, dos veces, ‘que usted recuerde’. Le sigo preguntando: ¿acostumbra a recibir más diputados de Colombia en su casa para ‘dialogar’ sobre temas del país como lo hizo con él?”, cuestionó el representante Cadavid. Lea además: “Salió bruto”: Aída Victoria no se frena y se va en contra de Nicolás Petro

Prada niega haberle dado puestos a Nicolás Petro Burgos

El ministro además señaló que no le dio puestos en la cartera que lidera al hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Al respecto aseguró que no ha hecho nombramiento o contratación por recomendación de Petro Burgos y señaló que no existen cupos en el Ministerio del Interior.

“Todos los servidores públicos que laboran en la Cartera del Interior, son nombrados o contratados de conformidad con el procedimiento legal y reglamentario previamente establecido, el manual de funciones habilitado para el respectivo cargo y por el servicio que la entidad requiera en un momento específico y como lo demanda le Ley”, señaló el ministro Prada.