Este último señaló que en el proceso la Fiscalía ha sostenido que el lote vendido haría parte de un sector de playa en El Laguito y que por ende sería un bien de uso público que no se podía vender, como pasó en el 2009 en la administración de Judith Pinedo.

“Voy a pedir absolución y prescripción. No puedo permitir que venga a crearse una sentencia condenatoria totalmente infundada. Las pruebas son favorables a los procesados (...) No entendemos por qué este proceso ha llegado a estas instancias, cuando todo ha nacido de algo infundado”, concluyó el jurista.

“El documento aportado al proceso fue elaborado por peritos de la Dimar y hace referencia a playa Hollywood, no al polígono Las Velas”, aseguró, indicando que pedirá que absuelvan a su cliente en este proceso y señalando contempla presentar una solicitud de prescripción del proceso ante el tiempo que ha pasado.

Este también se refirió a varios informes aportados en su momento por peritos de la Dirección Marítima (Dimar), alegando que estos se refieren en este al predio donde estaba Sunset Beach y no al polígono Las Velas.

“Se pudo establecer que el constructor de Las Velas creció con relación a su propiedad en el proceso constructivo del edificio y lo ocupó con un área de piscina y un salón de reuniones. En 1999, ahí se encontró la diferencia, que fue la que dio origen a la declaración de baldío. Sí hubo un estudio de títulos”, explicó el procesado.

Este dejó ver que las áreas de acreción (como la que hizo el hotel Las Velas al extenderse) el Estado las considera como bienes baldíos y por ello se hizo ese proceso.

Así mismo, dijo que esa área ocupada por el hotel Las Velas fue la que se declaró como un bien baldío en 1999, y que se escrituró ese mismo año como tal.

El asesor recordó que se determinó que el área no era un bien de uso público porque está antes de la llamada línea del rocado y que hacía parte del espacio urbanizado.

El Distrito vendió el predio diez años después (en 2009) durante la administración de Judith Pinedo, a los mismos dueños del hotel Las Velas, que llevaba ocupándolo hacía 40 años.

Torregrosa alega que las acusaciones de la Fiscalía en su contra serían infundadas y que el ente se está basando en las escrituras de una hipoteca para sacar sus conclusiones y no en unas escrituras de linderos, pues alega que el lote que se vendió era un bien de uso público, “una playa”.

“Aquí la Fiscalía no puede invocar una escritura de hipoteca como delimitante de un lindero. Es deleznable, no corresponde a principios jurídicos que inspiran la ley en Colombia. Los títulos son actos jurídicos que se contienen en una escritura y hacen referencia a fuentes válidas de actos de dominio sobre un predio. El área de Las Velas era superior y ahí no vale argumento de hipoteca, mayor al que sale en la hipoteca. Estaba antes de la línea del rocado”, explicó Torregrosa.