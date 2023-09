“Mentiroso”, “politiquero”, “vendido”: lluvia de críticas a Carvajalino

El bloque fue conformado en sus inicios por: Luis Carvajalino, Mery Luz Londoño (hoy candidata a la Gobernación de Bolívar), Jacqueline Perea, Gustavo Martínez, Héctor Pérez Fernández, Fernando Tinoco, Eduardo Arturo Matson (no inscrito), Carlos Ramos (hoy aspirante a la Gobernación), Nausícrate Pérez y Álvaro Álvarez (no inscrito). Posteriormente, se unió Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud del gobierno de Iván Duque y candidato con el aval del Movimiento de Salvación Nacional.

“Yo no asistí a las últimas reuniones porque no le vi consistencia. Propuse que redactáramos un documento de acuerdo programático y de compromiso con la ciudad y eso nunca se hizo. Yo sigo firme hasta el final, no me adhiero a ninguna candidatura”, estableció Gustavo Martínez, candidato de Gente en Movimiento.