Mensajes para Pedrito Pereira y William Dau desde el Concejo

Pedrito, que una ocasión anterior indicó que revisaría legalmente la decisión del Concejo de aprobar el proyecto que le prohibe firmar una APP para el proyecto de la Quinta Avenida, se mostró más conciliador, aunque en desacuerdo con lo dicho por los concejales.

“A lo largo de 23 años de vida pública he demostrado rectitud, respeto y transparencia en cada uno de mis actos, y la Alcaldía de Cartagena no ha sido la excepción. Ni en el marco de las más profundas diferencias he caído en los ataques, agravios o zancadillas a mis contradictores; la gente y la dirigencia política del país en particular, me conoce bien. Por eso me extraña la desmedida reacción en mi contra por parte de algunos concejales, que sintiéndose afectados con mi gestión, han pasado de las descalificaciones a los agravios.

“No bajaré mi respuestas al nivel de los insultos. Reitero que respeto la autonomía del Concejo y de cada uno de los concejales. No he buscado ni caeré en confrontaciones personales, especialmente al final de un período de gobierno en el que ha prevalecido la unidad y la armonía en defensa de la ciudad, como resultado de la convocatoria que hice desde el primer día de mi encargo a los diferentes sectores, para hacer un frente común por Cartagena. No he actuado ni actuaré en contra de ninguno de los concejales; no tengo motivos para ello. Sostengo que comprendo las motivaciones políticas que orientan algunas de sus acciones, pero tampoco acepto ser irrespetado como autoridad, ni como persona. Frente a los ataques reiterados no pondré la otra mejilla, pero como soy un hombre de paz, tolerante y respetuoso de las diferencias, mantengo la mano tendida para la concertación y el diálogo, en los límites de la legalidad y la transparencia. Cartagena merece que las complejidades de su administración se diriman entre sus dirigentes de manera decente y cordial. Me mantendré fiel a mi talante, que la ciudad y el país conoce”, dijo Pereira.