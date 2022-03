Agregó: “¿O tú eres quién para decirme por dónde me tengo que lanzar?”.

Ante la pregunta de la mujer de “¿por qué no se lanzó al Congreso como cualquier persona y sí por la comunidad afro?”, Polo Polo contestó “porque me dio la gana de lanzarme como afro, porque soy negro y tengo derecho de lanzarme”.

Además de desconocer cuántas comunidades negras hay en el país y dar a entender que sus objetivos no solo se limitarán a la población afro, fue grosero con Paola Herrera, una de las periodistas que lo entrevistaba.

El representante electo señaló que, de acuerdo con la Constitución de Colombia, cualquier persona que se autoperciba como afro lo puede ser.

“La Constitución dice que cualquier persona que se autodetermine o se autoreconozca como Afro, puede ser Afro. Si tú te autopercibes como Afro, ante el Ministerio del Interior tu puedes ser Afro. Hasta tu Paola que tienes rasgos Arios”, manifestó Polo Polo.

La periodista luego de la controversia publicó en su cuenta de Twitter parte de la entrevista: “Polo Polo dijo que no representa derechos colectivos sino individuales y que ganar la curul afro no significa que vaya a trabajar solo por esa comunidad. Le pregunté por qué no se lanzó por fuera de esa circunscripción... Claro es que así era más fácil”.