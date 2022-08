“Más que Dau, Dumek, Montes, acá lo que importa es Cartagena”: Liner Campo

Estamos unidos y estamos fortaleciendo nuestro proyecto político. Esos rumores son infundados por contradictores que no hacen parte del Pacto y que tienen un interés electoral en dividir para vencer. Por eso mienten o atacan pues los liderazgos alternativos y genuinos les dañan sus cálculos políticos.

Yo trabajé en la Gobernación de Dumek Turbay como director de Cobertura Educativa, un cargo al que fui invitado por mi trabajo con las comunidades y no por ser una cuota política. Por lo tanto, no hay un vínculo actual con su proceso de liderazgo que es independiente del Pacto Histórico.

Si en esos espacios de consulta interna no hay acuerdo, se abre la posibilidad, a través del Frente Amplio, emulando lo hecho por el presidente Petro para obtener una mayor gobernabilidad en el Congreso, de dialogar con otros partidos políticos que convergen hoy en la unidad nacional. Hoy es prematuro mencionar precandidatos o interesados, pues hay muchos y tienen con qué merecerlo.

Eso es falso. Nuestra representante máxima es Dorina Hernández. Es nuestra congresista y es una persona con la integridad para liderar una coalición que es horizontal y fraternal. Yo solo he sido el relacionista político para temas sociales y que también extendió puentes con otras fuerzas políticas de la región que no apoyaron a Gustavo Petro en un comienzo, pues estuvieron con Fico Gutiérrez u otros candidatos, para que se sumaran a votar por el Pacto en segunda vuelta. Ese respaldo fue crucial para la victoria.

Pero no lograrán malograr lo que buscamos: trabajar por mitigar la desconexión histórica que hay entre los gobernantes y empresarios con la ciudad. La economía nunca se desarrollará si se le da la espalda a la agricultura y no se organiza el turismo.

Más que cálculos electorales lo que se busca es extrapolar el trabajo nacional de Francia Márquez y Gustavo Petro a nuestra región para poder superar la pobreza extrema y que ningún habitante se acueste con hambre. En nuestra región hay tantos terrenos baldíos, que hoy son improductivos y que pueden darse en convenio a tantos campesinos para que los siembren. Es lamentable que todo ese beneficio socioeconómico se le dé la espalda.

Esos espacios, además de potenciar la agricultura, pueden convertirse en centros educativos satélites que lleven conocimiento y tecnificación al campo. Una estrategia que fácilmente la Alcaldía de Cartagena puede adelantar en la zona metropolitana y en conjunto con los municipios aledaños.

¿Cómo hacerlo?

Quitar las diferencias ideológicas de la ecuación y que haya un acuerdo integral en todos los actores capaces de traer mayor desarrollo a la región. Un proyecto basado en la educación, el turismo, la cultura, el saneamiento básico de los barrios pobres y la agricultura. Así podremos sacar adelante a muchos cartageneros que hoy sufren por la desconexión que mencioné; por ejemplo, es lamentable que en una ciudad como la nuestra no haya una Secretaría de Turismo en la Alcaldía de Cartagena.

Hablando de la Alcaldía, ¿William Dau es vital para el Pacto?

Por razones legales él no pudo ni debe involucrarse en procesos electorales, dado que es un funcionario público que no puede participar en política. Ya en la dimensión de apoyar o no al Pacto Histórico en la región, yo creo que debe es dedicarse a gobernar. Hoy es urgente recobrar la confianza de la ciudadanía por las instituciones, que hoy está perdida. Eso se logra con inversión social, fortalecer la seguridad y poner las cosas en orden. Esa es mi invitación fraternal ante las altas percepciones de inseguridad, hambre y horizonte económico que hay en Cartagena.