Aunque supuestamente los rifirrafes entre los integrantes de la coalición Centro Esperanza se habían superado, el precandidato Gaviria arremetió de nuevo contra el también precandidato Sergio Fajardo. En entrevista con María Isabel Rueda, para el diario El Tiempo, el exrector de los Andes calificó de tibio y de no ser capaz de tomar posiciones a su contrincante.

“Estoy con la coalición Centro Esperanza porque busca un cambio, busca transformar a Colombia, pero lo hace alejado de los extremos, que no nos matemos entre colombianos, sino que construyamos una mejor sociedad, en esa coalición está Alejandro Gaviria que es un señorazo, un tipo académico, preparado”, expresó el senador Serpa en un video junto a Gaviria y Abisambra.

“Le voy a dar cuatro razones. La primera, yo no soy tibio. Siempre he tenido posiciones. Mi país conoce muy bien lo que yo pienso, y lo que creo se debe hacer. A Sergio le ha faltado tomar posiciones claras sobre algunos temas claves de este país. La segunda, tengo un conocimiento del Estado colombiano y de nuestras instituciones que él no tiene en los temas de infraestructura, educación, salud, desarrollo sostenible, seguridad y economía”, expresó Gaviria.

Además, expresó que Fajardo no tiene la capacidad de unir a las diferentes líneas políticas que conforman el país: “Fajardo tiene una visión regional, pero no conoce de manera exhaustiva las instituciones colombianas. La tercera, tengo la capacidad de unir y congregar las diferentes fuerzas políticas. Él no la tiene. Y la cuarta, tampoco tendría el liderazgo en el Congreso para hacer las reformas que el país requiere”.