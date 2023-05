María Lopera se salvó de investigación por desobedecer a Gaviria

Tal y como lo informó este diario, Lopera votó a favor de la ponencia positiva de la reforma alegando que el partido no tomó una decisión como bancada frente a la reforma, ya que esta no habría sido consensuada por la totalidad de los congresistas.

Hace una semana Gaviria le ordenó a la bancada legislativa del Liberal que no apoyara la iniciativa del Gobierno, pero Lopera decidió votar a favor de la misma siguiendo las órdenes de su jefe político, el polémico exsenador Julián Bedoya, quien es aliado del presidente Gustavo Petro. Lea también: “A mí no me eligieron para lanzar odio contra esos jóvenes”: Francia Márquez

“Tengo total claridad, no hubo ninguna votación de bancada, como dice la norma, para actuar en contrario a lo que hice. Al no haber esa votación de bancada, los congresistas estamos en libertad de tomar las decisiones a conciencia. A la fecha no hay una decisión de bancada, por lo que no infringí ninguna decisión de bancada”, le aseguró Lopera a EL COLOMBIANO.

Pese a este round que le ganó el Gobierno a César Gaviria, al desvirtuar la posible investigación interna contra los liberales que estén de su lado, se espera que el Partido Liberal convoque a una bancada para tomar una decisión colectiva frente a esa y las demás reformas.