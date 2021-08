Sin embargo, Peñas señaló que estos argumentos son falacias. “La hoja de vida no se ajusta para poner cosas que no existen. Aclaro primero que yo no me postulo a la gerencia, sino que me piden una hoja de vida general. Cuando uno va a aspirar a un cargo, uno destaca la experiencia relacionada con el cargo, cosa que no hice al comienzo porque solo me pidieron una hoja de vida. Una vez se hace la revisión y una vez la junta solicita que se hagan las certificaciones, envío la documentación correspondiente y relacionada con procesos que he trabajado en temas de movilidad y desarrollo urbano. Por qué no lo mandé antes, porque no me lo pidieron antes. Por eso la junta prefiere que se me consulte nuevamente y que aporte la documentación pertinente, cosa que se hace y luego se realizó la verificación y se estipula que sí se cumple”, explicó Peñas.

Por su parte, Daniel Toro señaló que el concejal miente, pues asegura que él no es socio de Cartagena Cómo Vamos, y explica que los apoyos que ha hecho a ese programa han sido por petición de la universidad.