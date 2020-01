Mañana se escoge al nuevo personero Distrital

La polémica

“Solo pido que sean objetivos, que no comiencen declarando guerra, buscando elegir a personas que representan personajes en las tinieblas, en las sombras, con las cuales hay animadversión; que sea un personero independiente; asimismo, que haya un contralor independiente y objetivo, que no vengan a estar buscando la manera de atacarme”.

Asimismo, sobre De Caro, hubo quejas sobre supuesta inhabilidad en su postulación por el cargo que actualmente ostenta como jefe de Control Interno, disciplinario y sancionatorio, por lo cual durante la entrevista el concejal César Pión no perdió la oportunidad para cuestionarla al respecto.

Ante estos cuestionamientos que rondan en su contra, Carmen De Caro aseveró: “Me da un pesar que la gente se ponga a cuestionar a una persona como yo, que toda la vida he sido integra, nadie puede decir que yo me he robado un peso en ninguna parte donde he estado; cómo es posible que alguien se ponga a cuestionar; inhabilidad, ¿cuál? Yo no soy la personas que sanciona en Cardique, el que sanciona es el director, yo no le llevo disciplinario a ningún funcionario en Cartagena, no sé de dónde sacaron la inhabilidad; yo pienso que eso fue una artimaña de las personas que quieren que otra persona sea el personero y trataron de hacer que el Concejo se enredara con eso, pero gracias a Dios eso ya pasó”, precisó De Caro.