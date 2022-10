Mañana el Concejo elegirá su Mesa Directiva, ¿quiénes suenan para presidirla?

Por su parte, la primera vicepresidencia estaría a cargo de Carlos Barrios, de Cambio Radical; y la segunda vicepresidencia residirá en Laureano Curi, concejal de ASI. No obstante, Carlos Barrios le aseguró a El Universal que aún no hay nada definido, las bancadas aún no han decidido y los procesos deben surtirse de forma regular.

Sin embargo, ciertas voces, especialmente los más entendidos en los tejemanejes de la política local, interpretan que esta nueva Mesa Directiva la avala la nueva coalición formada días antes, y en la que los tres concejales son miembros. (Conózcala: La foto de los que “ahora mandarán” en el Concejo: ¿Dau está en cuerpo ajeno?)

La nueva coalición

A finales de septiembre, en el comedor de la casa del concejal César Pion se oficializó la nueva coalición en el Concejo de Cartagena. Son cabildantes que, luego de varias reuniones internas entre representantes de sus partidos políticos, definieron una nueva mayoría que tomará las decisiones en el ejercicio político y legislativo de la ciudad.