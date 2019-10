“Mafias detrás de la política quieren dañar mi honorabilidad”: Lidio García

“Hoy quiero referirme a través de una constancia, para que quede en la memoria de la plenaria, sobre lo que se ha escuchado decir sobre mi nombre en unos audios que ponen en duda la honorabilidad de muchas personas y de algunos colegas”, dijo el presidente del Congreso, Lidio García, al dejar una constancia sobre el escándalo de los audios en los que el exsenador Vicente Blel, habla de un presunto entramado de corrupción en Bolívar, y que expuso la W Radio.

Blel es el padre del candidato del Partido Conservador, Vicente Blel Scaff, quien lidera la carrera por la Gobernación, y que fue apoyado por el liberalismo y el senador García y otros partidos.

“Yo realmente no puedo responder por lo que digan terceras personas, mucho menos cuando han sido personas que ha tenido un pasado criticado, señalado y acusado”, dijo el presidente del Congreso.

Habló de sus 25 años en la política en los que ha sido concejal, diputado, representante a la Cámara y tres veces Senador, y advirtió que la emisora La W fue asaltada en su buena fe.

“Algún día se va a saber lo que pasó detrás de un entramado de personas mafiosas, peligrosas de la política en Colombia”, dijo, advirtiendo que conoce qué hay detrás de lo sucedido.

Para García, se trata de una “guerra sucia” para sacar del camino a una campaña o campañas, promovida desde otra campaña.

“Yo respondo por mi honorabilidad. Dejo una constancia, porque no podemos seguir permitiendo que este tipo de artimañas que a través de personas que le deben mucho a la justicia colombiana, que no encuentran otro camino, para estar sacando un proyecto, que no tienen oportunidad. Ya está bueno, tenemos que permitir la transparencia en la política, no imponiendo su propia Ley”, advirtió.

El presidente del Congreso reiteró su compromiso de conducir con equilibrio, e imparcialidad las sesiones del Senado, para garantizar el trámite y la debida discusión de la agenda legislativa.

“El juego limpio es garantista del ejercicio democrático, porque permite que los ciudadanos escojan libremente a sus gobernantes. Se oponen a ello la vileza y la ruindad, si los argumentos que se usan para deslegitimar a los contrarios apelan a la manipulación y la mentira”, dijo.

“Definitivamente se trata de formas de la violencia política que ronda al país, y que el Senado de la República condenó con vehemencia la semana pasada”, agregó.