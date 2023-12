Los tres nuevos miembros del gabinete de Dumek Turbay

A once días del 1 de enero, día en el que se posesionará como el nuevo alcalde de Cartagena, Dumek Turbay charló de distintos temas de ciudad con El Universal. Además de pronunciarse sobre William Dau, la demolición del edificio Aquarela, los recursos con los que contará en su primer año y sus proyecciones con el Real Cartagena, habló de su gabinete.

Lucy Espinosa Díaz.

Recientemente, Lucy Espinosa lideró y ejecutó la consolidación de la Política Cultural y Turística para Bolívar como directora general del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur), en la gobernación de Dumek Turbay, y fue coordinadora de la Caracterización del Sector de la Música Sinfónica, impulsada por el Ministerio de Cultura y la Fundación Bolívar Davivienda.

Espinosa es licenciada en música del Conservatorio del Tolima; especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario; magíster en gestión de instituciones y empresas culturales de la Universidad de Barcelona; y cuenta con una maestría en curso en turismo sostenible de la Universidad Oberta de Cataluña.

Además, fue becada del programa de liderazgo para visitantes internacionales (ivlp), “capacity building for cultural and educational institutions in post conflict”, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.