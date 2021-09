Algo que ha llamado la atención es que en la convocatoria no se presentó el actual contralor Distrital (e), Freddys Quintero, quien viene ocupando ese puesto por encargo desde el 2017, luego que apartaran a Nubia Fontalvo tras una investigación por presuntas irregularidades para su elección en el 2016, a la que también están ligados varios exconcejales, así como el exalcalde Manolo Duque y su primo José Julián Vásquez.

En una ocasión anterior Quintero dijo a este medio que no había decidido si se presentaría o no a la convocatoria para contralor Distrital. Finalmente no lo hizo, pero sí se presentó en la convocatoria para escoger al próximo contralor de Bolívar (periodo 2022-2025).

Tras no presentarse en la lucha por la Contraloría Distrital, todo indica que Cartagena, si no ocurre un nuevo traspiés en el proceso, podría tener un nuevo contralor en propiedad el próximo año.