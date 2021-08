Sus argumentos

En entrevista con este medio, Berrío argumentó que al llegar a la Gobernación de Bolívar en el 2008 encontró cuentas en tesorería para pagar unos mercados para los afectados por la ola invernal del 2007.

“Estaban las cuentas, pero que no se entregaban las actas de entrega para poder pagar. Posteriormente, se presentan las actas, pero eran falsas. Como teníamos la duda, denuncié penalmente a la almacenista y la interventora de los contratos por falsedad en documento público, porque con esas actas sí teníamos que pagar las cuentas. Gracias a Dios hice esa denuncia como gobernador, como hice con todas las denuncias que realicé ante los entes de control en varias ocasiones; y en sentencia del 2017, en casación, en la Corte Suprema de Justicia se mantuvo la condena por falsedad en documento público contra estas dos funcionarias. Digamos que esa es la prueba reina, donde quedó demostrada mi inocencia en sentido de no entregar unos mercados que aparecieron cuatro meses después en unas bodegas privadas, que no tenían que ver con la Gobernación, para demostrar que sí existían los mercados; pero eso llega cuatro meses después de que la almacenista y la interventora dicen que habían recibido los mercados en diciembre del 2007, unos tres, cuatro días antes de posesionarme”, argumentó Berrío.

El exgobernador prosiguió diciendo: “Como me negué con el tesorero y el secretario de Salud a pagar y entregar los mercados que aparecieron posteriormente en unas bodegas que no eran de la Gobernación, que no teníamos las llaves para entrar a esas bodegas, entonces la nación nos facilitó insumos y mercados para atender a los afectados de la ola invernal en los pueblos de Bolívar. Gracias a Dios hoy la Corte falla absolviéndome en sala plena, los tres magistrados me absolvieron. El procurador en primera instancia también pidió que me absolvieran. Ahora el caso pasa a segunda instancia a los aforados. Con esos mercados lo que se buscaba era cometer un fraude a la Gobernación por 4 mil millones, hace trece años”, explicó Berrío Villarreal.

El caso aún no está cerrado, pues la Fiscalía puede apelar la decisión. Sin embargo, conocedores del tema señalan que en estos casos las Corte suele ratificar su decisión.