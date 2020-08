“Los jóvenes estamos llamados a construir ciudad”

“En el MIRA nos han dado oportunidades a los jóvenes en participar en política y yo soy un ejemplo de ello. Mi primera experiencia fue hace cuatro años, cuando me postulé a la Localidad 3 en Cartagena; no quedé, pero fue una experiencia grata y logramos que muchos cartageneros nos dieran ese voto de confianza. Es grato reconocer que estoy aquí como concejala de Cartagena por esa oportunidad que me dio mi partido, que ha creído en los jóvenes y nos ha brindado oportunidades”, expresó Claudia Arboleda.

Hay que recordar que el 12 de agosto se designó como Día Internacional de la Juventud en 1999, por la Asamblea General de la Naciones Unidas, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud (Lisboa, 1998).

“Se trata de una celebración anual que busca promover el papel de la juventud como socia esencial en los procesos de cambio y generar un espacio para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan. El Día Internacional de la Juventud sirve para celebrar y dar voz a la juventud, sus acciones y sus iniciativas. La celebración adoptará la forma de un debate similar a un podcast organizado por jóvenes y para jóvenes, junto con otros actos organizados de manera independiente en todo el mundo para destacar la importancia del compromiso de los jóvenes en la vida y los procesos políticos, económicos y sociales”, destaca la organización de las Naciones Unidas en su página oficial.