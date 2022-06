“Los concejales están desesperados y andan en plan de guerra”: Dau

El pasado 7 de junio se conoció que el Concejo Distrital de Cartagena abrirá proceso de moción de censura contra la secretaria de Hacienda, Diana Villalba. Según la Alcaldía, esta propuesta “es una clara afrenta política contra William Dau, poniendo en riesgo la estabilidad administrativa de la ciudad”.

“La doctora Diana Villalba antes de hacer la presentación de las finanzas distritales, también solicitó el acompañamiento para que la Procuraduría fuera garante durante la exposición de su informe en el Concejo, pero nuevamente no asistió y dejó que mis funcionarios vayan a esa jauría de lobos... donde interrogan, gritan, insultan, hacen preguntas, pero no dan tiempo para responder. Ahí pedimos el acompañamiento de la Procuraduría, dicen que van a ir y no se presentan”, dijo William Dau, alcalde de Cartagena.

El mandatario destacó la gestión del recaudo de 2022. “El primer trimestre recaudamos el 85% de lo que se esperaban recaudar durante todo el año en el impuesto de Industria y Comercio. En el impuesto Predial Unificado, entre enero y mayo de este año, hemos recaudado aproximadamente $226 mil millones, que refleja un incremento del 12% en comparación al mismo periodo del año pasado”, reiteró Dau.