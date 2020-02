Los ‘choques’ de William Dau durante su primer mes de gobierno

El 1 de enero William Dau Chamatt se posesionó como alcalde de Cartagena, después de ganar las elecciones del 27 de octubre con una campaña basada en la lucha anticorrupción y hecha en redes sociales.

Sin embargo, su primer mes como alcalde no ha sido perfecto. Dau ya ha tenido varias diferencias con funcionarios, el Concejo y una manifestante, por lo que algunos ciudadanos le recomiendan actuar con mesura y respeto.

Los ‘choques’

Una de las primeras polémicas del año la protagonizó Dau y el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Henry Sanabria Cely, por la ampliación de la restricción del parrillero en moto a otros barrios de la ciudad, además de Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, El Cabrero, Crespo, Manga y Pie de la Popa y Alto Bosque.

Durante el consejo de seguridad realizado el 2 de enero, el comandante de la Policía propuso extender la medida a los barrios Los Alpes, Tacarigua, Las Gaviotas, El Recreo y La Troncal, dado los resultados positivos que ha tenido la restricción en los índices de criminalidad, sin embargo, el alcalde Dau mostró su desacuerdo con ello y dijo que eso es “discriminar al pobre”.

“No soy amigo de prohibir parrilleros porque eso es discriminar al pobre, a las personas que no tienen dinero para comprar vehículo. Mientras una persona que tiene un vehículo propio puede llevar a su esposa al trabajo y a sus hijos al colegio, ¿qué pasa con la familia de los que tienen moto? Hay que compaginar intereses”, expresó.

(Lea aquí: Mecar pidió al alcalde Dau atención especial a decreto para el parrillero)

2. El 17 de enero, durante su primera protesta ciudadana, el ‘Tractor’ tuvo una diferencia con una de las manifestantes que exigía el pago de los subsidios de arrendamiento para los damnificados por el invierno.

La molestia de Dau surgió luego de que la mujer lo señalara y tocara insistentemente en el pecho, a lo que él decidió retirarle la mano y la mujer le respondió, “no se preocupe, no lo vuelvo a tocar. Miren al alcalde de Cartagena, no quieren que lo toquen”.

Acto seguido, el mandatario dio por acabada la reunión y subió a su despacho, mientras que los funcionarios se quedaron aclarando la situación.

“Con esta señora no puedo reunirme, yo no he dicho que no me toquen, lo que no quiero es que me estén puyando (...) tenga respeto, yo a usted no la estoy manoseando”, dijo.

(Video: El altercado de Dau con una mujer durante protesta en la Alcaldía)

3. El mismo día, el mandatario tuvo un enfrentamiento con el exalcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, debido a la prestación del servicio de energía por parte de Electricaribe.

Dau cuestionó fuertemente la gestión del exalcalde con respecto a ese tema. Manifestó que Pereira le quedó debiendo a la entidad $2.200 millones correspondientes a los últimos cuatro meses, incluidos los colegios. “¿Qué hizo Pedrito con el dinero?”, cuestionó el mandatario.

Pereira no se quedó callado ante las acusaciones y emitió un comunicado en el cual defendió su gestión, alegando que se hizo un gran esfuerzo para abonar cerca de $2.800 millones a la entidad el pasado 30 de diciembre y que Dau ya conocía la delicada situación de Electricaribe desde el empalme entre ambas administraciones.

(Lea aquí: Choque entre Dau y exalcalde Pereira por deuda de Electricaribe)