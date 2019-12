Los avances, obras y proyectos que deja la gestión de Pedrito Pereira a Cartagena

El 20 de septiembre de 2018, Pedrito Tomás Pereira Caballero se posesionó como alcalde encargado de Cartagena, el cuarto mandatario durante ese año.

Ad portas de terminar su administración, el mandatario hizo la rendición de cuentas de 1 año y 3 meses de gobierno, y aclarando, que también hablaría de cómo recibió al Distrito, teniendo en cuenta el cuatrienio 2016 – 2018.

“Cartagena estaba en una especie de limbo existencial, con la mayoría de sus proyectos suspendidos, importantes obras atrasadas, una economía local deteriorada, un cúmulo de necesidades sociales sin resolver, niveles de pobreza y pobreza extrema desbordados, y como consecuencia de ello, una desesperanza colectiva y profunda desconfianza ciudadana. Supe desde el principio que el desafío que asumía no sería fácil, que tendría no solo largas jornadas, si no también eventuales discrepancias, incomprenciones y el riesgo de afectar mi capital político construido y sostenido a lo largo de 23 años de vida pública”, afirmó Pereira.

Reducción de niveles de pobreza

La superación de la pobreza ha sido una de las banderas de la administración de Pereira, según lo manifestado en la rendición, durante se gestión “se lograron avances incipientes, pero se avanzó”.

Pereira informó que 35 mil cartageneros salieron de la pobreza monetaria en el 2018 y 5 mil de la pobreza extrema. Esto se logró en parte con la intervención al Plan de Emergencia Social (PES) que permitió la atención de más de 131 mil familias, superando la meta del cuatrienio que era de tan solo 22.162 familias.

El alcalde también destacó que gracias a la reducción de esos indicadores, también se mantuvo la constante de una baja tasa de desempleo, que según el Dane, es de las ciudades con menor desempleo en Colombia.

Educación

Para nadie es un secreto el mal estado en el que se encuentran la mayoría de instituciones públicas en la ciudad, al punto, que en varias ocasiones, la misma comunidad estudiantil ha tenido que salir a protestar por condiciones dignas.

Sin embargo, dentro de las obras prioritarias y logradas, está la reconstrucción del Colegio San Felipe Neri, la cual se había contratado hace varios años pero carecía de licencia de construcción y tenía otros problemas legales. Actualmente la obra está en ejecución y beneficiará a 1.600 estudiantes.

También se han realizado obras de infraestructura en las sedes del Islote, Múcura, La Milagrosa, Nuestra Señora de El Carmen, y 30 instituciones más.

Pereira también destacó el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el servicio de vigilancia y transporte. “En 2018 el PAE empezó en octubre, y el 2019 ha sido el único año en que el PAE se ha podido prestar todo el año, sin ninguna interrupción y con supervisión”.

En las cifras se destaca el aumento de matriculas en el grado preescolar y la reducción de la deserción escolar.